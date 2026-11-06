Javohir Sindarov Gukesh bilan bo‘ladigan tarixiy Jahon toji bahsi imkoniyatlarini baholadi

·62·Sport
Javohir Sindarov Gukesh bilan bo‘ladigan tarixiy Jahon toji bahsi imkoniyatlarini baholadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov hindistonlik Gukesh Dommaraju bilan bo'lajak Jahon chempionligi bahsidagi g'alaba imkoniyatlarini o'zi uchun 50,1 foiz, raqibi uchun esa 49,9 foiz deb baholadi.
  • Ushbu tarixiy to'qnashuv 2026-yil 24-noyabr kuni Shveysariyaning Jeneva shahrida 14 ta klassik partiyadan iborat formatda boshlanadi.

AQSHning Sent-Luis shahrida nufuzli Clutch Chess: Champions Showdown turnirida g‘alaba qozongan o‘zbekistonlik yosh grossmeyster Javohir Sindarov oldinda turgan tarixiy Jahon chempionligi bahsi haqidagi savolga kutilmagan va o‘ziga xos javob qaytardi. Jurnalistlar undan amaldagi jahon chempioni hindistonlik Gukesh Dommaraju bilan bo‘lajak uchrashuvdagi g‘alaba imkoniyatlarini foizlarda taqsimlashni so‘rashdi.

O‘zbek shaxmati yulduzi o‘z imkoniyatlarini raqibidan bor-yo‘g‘i 0,2 foizga yuqori baholab, ramziy va chuqur hurmatga asoslangan taqsimotni ochiqladi:

  • Javohir Sindarov: 50,1%

  • Gukesh Dommaraju: 49,9%

Mutaxassislarning fikricha, ushbu nozik farq Sindarovning amaldagi chempionga bo‘lgan cheksiz ehtiromi bilan birga, o‘z kuchi va tayyorgarligiga bo‘lgan yuksak ishonchini ham namoyon etmoqda.

Sent-Luisdagi zafar: Chempionlik o‘yini oldidan so‘nggi sinov

Sindarov mazkur javobni berishidan oldin Sent-Luisdagi musobaqada o‘zining ajoyib sport formasida ekanini isbotladi:

  • Turnir zafari: 27–29 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tgan bahslarda Javohir jami 20,5 ochko jamg‘arib, musobaqaning mutlaq g‘olibi bo‘ldi;

  • Bosh bahs oldidan repetitsiya: Bu muvaffaqiyat o‘zbekistonlik shaxmatchining Jahon toji uchun jang oldidan ishtirok etgan so‘nggi rasmiy musobaqasiga aylandi.

Jenevadagi tarixiy to‘qnashuv: Tarixdagi eng yosh finalchilar

Butun jahon shaxmat ahlining nigohi endi Shveysariya tomon qaratiladi:

  • Boshlanish sanasi va joyi: 2026 yil 24 noyabr kuni Shveysariyaning Jeneva shahrida Gukesh va Sindarov o‘rtasidagi Jahon chempionligi uchrashuvi rasman start oladi;

  • Format: Duel 14 ta klassik partiyadan iborat bo‘ladi;

  • Absolyut rekord: Mazkur bellashuv dunyo shaxmat tarixida jahon toji uchun kurashadigan eng yosh ikki da’vogar to‘qnashuviga aylanadi — Gukesh ham, Javohir ham ayni paytda bor-yo‘g‘i 20 yoshda.

Javohir SindarovGukesh DommarajuClutch Chess: Champions ShowdownJahon shaxmat chempionligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadiJavohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadi26 oktabr 18:36Javohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqdaJavohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqda30 oktabr 00:04Jahon toji oldidan: Javohir Sindarov Sent-Luisdagi superturnirni mag‘lubiyatsiz boshladiJahon toji oldidan: Javohir Sindarov Sent-Luisdagi superturnirni mag‘lubiyatsiz boshladi28 oktabr 22:34Javohir Sindarov AQSHda 425 ming dollarlik turnirda kuch sinashadiJavohir Sindarov AQSHda 425 ming dollarlik turnirda kuch sinashadi26 oktabr 16:26Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?27 oktabr 22:53Jahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayaptiJahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayapti23 oktabr 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi