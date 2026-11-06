Javohir Sindarov Gukesh bilan bo‘ladigan tarixiy Jahon toji bahsi imkoniyatlarini baholadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov hindistonlik Gukesh Dommaraju bilan bo'lajak Jahon chempionligi bahsidagi g'alaba imkoniyatlarini o'zi uchun 50,1 foiz, raqibi uchun esa 49,9 foiz deb baholadi.
- Ushbu tarixiy to'qnashuv 2026-yil 24-noyabr kuni Shveysariyaning Jeneva shahrida 14 ta klassik partiyadan iborat formatda boshlanadi.
AQSHning Sent-Luis shahrida nufuzli Clutch Chess: Champions Showdown turnirida g‘alaba qozongan o‘zbekistonlik yosh grossmeyster Javohir Sindarov oldinda turgan tarixiy Jahon chempionligi bahsi haqidagi savolga kutilmagan va o‘ziga xos javob qaytardi. Jurnalistlar undan amaldagi jahon chempioni hindistonlik Gukesh Dommaraju bilan bo‘lajak uchrashuvdagi g‘alaba imkoniyatlarini foizlarda taqsimlashni so‘rashdi.
O‘zbek shaxmati yulduzi o‘z imkoniyatlarini raqibidan bor-yo‘g‘i 0,2 foizga yuqori baholab, ramziy va chuqur hurmatga asoslangan taqsimotni ochiqladi:
Javohir Sindarov: 50,1%
Gukesh Dommaraju: 49,9%
Mutaxassislarning fikricha, ushbu nozik farq Sindarovning amaldagi chempionga bo‘lgan cheksiz ehtiromi bilan birga, o‘z kuchi va tayyorgarligiga bo‘lgan yuksak ishonchini ham namoyon etmoqda.
Sent-Luisdagi zafar: Chempionlik o‘yini oldidan so‘nggi sinov
Sindarov mazkur javobni berishidan oldin Sent-Luisdagi musobaqada o‘zining ajoyib sport formasida ekanini isbotladi:
Turnir zafari: 27–29 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tgan bahslarda Javohir jami 20,5 ochko jamg‘arib, musobaqaning mutlaq g‘olibi bo‘ldi;
Bosh bahs oldidan repetitsiya: Bu muvaffaqiyat o‘zbekistonlik shaxmatchining Jahon toji uchun jang oldidan ishtirok etgan so‘nggi rasmiy musobaqasiga aylandi.
Jenevadagi tarixiy to‘qnashuv: Tarixdagi eng yosh finalchilar
Butun jahon shaxmat ahlining nigohi endi Shveysariya tomon qaratiladi:
Boshlanish sanasi va joyi: 2026 yil 24 noyabr kuni Shveysariyaning Jeneva shahrida Gukesh va Sindarov o‘rtasidagi Jahon chempionligi uchrashuvi rasman start oladi;
Format: Duel 14 ta klassik partiyadan iborat bo‘ladi;
Absolyut rekord: Mazkur bellashuv dunyo shaxmat tarixida jahon toji uchun kurashadigan eng yosh ikki da’vogar to‘qnashuviga aylanadi — Gukesh ham, Javohir ham ayni paytda bor-yo‘g‘i 20 yoshda.
Izohlar 0
…