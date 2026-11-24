Enso Mareskaning «Siti»dagi kelajagi ma’lum bo‘ldi: Bu Husanov uchun ham muhim xabar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» rahbariyati jamoaning so‘nggi o‘yinlardagi qoniqarsiz natijalariga qaramay, bosh murabbiy Enso Mareskaga 2026/27 yilgi mavsum oxirigacha ishonch bildirishga qaror qildi.
- Klub rahbariyati murabbiyni tez-tez almashtirishdan voz kechib, Mikel Artetaning «Arsenal»dagi tajribasi kabi uzoq muddatli loyihani amalga oshirishni maqsad qilgan.
«Manchester Siti»ning Angliya Premer-ligasidagi ketma-ket omadsiz natijalari Enso Mareskaning kelajagi borasida savollar tug‘dirdi. Biroq klub rahbariyati italiyalik mutaxassisga ishonch bildirishda davom etmoqchi va uning taqdiri bo‘yicha masalani 2027 yil yozigacha ko‘tarmaslikka kelishgan.
«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska jamoaning so‘nggi o‘yinlardagi natijalariga qaramay, kamida 2026/27 yilgi mavsum oxirigacha o‘z lavozimida qoladi. Angliya klubi rahbariyati murabbiyni qisqa muddatli natijalar sabab ishdan bo‘shatishga shoshilmaslik va unga jamoani shakllantirish uchun vaqt berish pozitsiyasini tanlagan.
The Touchline manbasi tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, «Siti» rahbariyati mavsum boshlanishidan oldinyoq Mareskaning kelajagi 2027 yil yozigacha muhokama qilinmasligi bo‘yicha ichki kelishuvga erishgan. Bu qaror jamoaning joriy natijalari qanday bo‘lishidan qat’i nazar amal qilishi aytilmoqda.
Mareskaga 2027 yil yozigacha ishonch bildiriladi
The Touchline xabar berishicha, klub ichida italiyalik mutaxassisning kelajagi bo‘yicha mavsum boshlanishidan oldin kelishuv bo‘lgan. Unga ko‘ra, 2027 yil yozigacha Mareskaning lavozimi masalasi kun tartibiga olib chiqilmaydi.
Manba bu pozitsiyani quyidagicha izohlagan:
Enso Mareska bir million foiz ishini 2026/27 yilgi mavsum oxirigacha saqlab qoladi, natijalar qay darajada yomon bo‘lishidan qat’i nazar. Mavsum boshlanishidan oldinoq klub ichida kelishuv bo‘lgan: 2027 yil yozigacha uning kelajagi muhokama qilinmaydi.
Klub rahbariyati bu orqali murabbiyni tez-tez almashtirish amaliyotidan qochish va uzoq muddatli loyihani amalga oshirishga ustuvor ahamiyat berishni maqsad qilgan.
«Siti» Artetaning tajribasini namuna sifatida ko‘rmoqda
The Touchline ma’lumotlariga ko‘ra, «Manchester Siti» rahbariyati murabbiylarga nisbatan sabrsizlik bilan yondashgan «Manchester Yunayted» va «Chelsi» klublarining tajribasidan farqli yo‘l tutishni istamoqda.
Klub uchun «Arsenal» bosh murabbiyi Mikel Artetaning dastlabki qiyin davrlariga qaramay, unga ishonch bildirilgani muhim namuna bo‘lib xizmat qilmoqda. London klubi ispaniyalik mutaxassisga jamoani qayta qurish va o‘z futbol falsafasini joriy etish uchun vaqt bergan.
«Siti» rahbariyati ham Mareskaga shunday imkoniyat taqdim etish orqali barqaror jamoa qurish va kelajakda yuqori natijalarga erishish mumkin, deb hisoblayotgani aytilmoqda.
«Manchester Siti» so‘nggi to‘rt turda bor-yo‘g‘i bir ochko oldi
Mareska boshchiligidagi «Manchester Siti» Angliya Premer-ligasining so‘nggi to‘rt turida qoniqarsiz natijalar qayd etdi. Manchesterliklar ushbu uchrashuvlarda jami bir ochko jamg‘arib, uch marta mag‘lubiyatga uchradi.
«Aston Villa» — «Manchester Siti» — 2:1;
«Brayton» — «Manchester Siti» — 1:0;
«Nottingem Forest» — «Manchester Siti» — 3:1;
«Manchester Siti» — «Fulhem» — 1:1.
21 noyabr kuni «Fulhem»ga qarshi o‘z maydonida o‘tkazilgan uchrashuvda ham jamoa g‘alaba qozona olmadi. 1:1 hisobidagi durang «Siti»ning omadsiz seriyasini to‘xtatishga imkon bermadi.
Abduqodir Husanov Mareskaning ishonchli futbolchilaridan
«Fulhem»ga qarshi uchrashuvda O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov «Manchester Siti»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, bahsni to‘liq o‘tkazdi.
O‘zbekistonlik futbolchi ayni paytda Enso Mareska ishonch bildirib kelayotgan futbolchilardan biri hisoblanadi. Italiyalik mutaxassis Husanovdan himoya markazida foydalanish bilan birga, zarurat tug‘ilganda uni o‘ng qanot himoyachisi sifatida ham maydonga tushirmoqda.
Mareskaning 2027 yil yozigacha klubda qolishi haqidagi xabarlar tasdiqlangan rasmiy qaror emas, balki The Touchline tarqatgan ma’lumotlarga asoslangan. Shunga qaramay, agar klubning bunday rejasi haqiqatdan ham mavjud bo‘lsa, Abduqodir Husanov uchun ham «Manchester Siti»da barqarorlik va murabbiy ishonchini saqlab qolish nuqtayi nazaridan muhim omil bo‘lishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…