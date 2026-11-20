Abduqodir Husanov «Manchester Siti»ning asosiy tarkibida: Angliya matbuoti unga ishonmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya matbuoti ekspertlari Abduqodir Husanovni «Manchester Siti»ning «Fulxem»ga qarshi o‘yinida asosiy tarkibda, markaziy himoyada maydonga tushishini kutmoqda.
- Mutaxassislar o‘zbekistonlik futbolchining yuqori tezligi, paslar aniqligi va raqib hujumlarini bartaraf etish qobiliyatini jamoa uchun muhim omil sifatida baholamoqda.
- Agar Husanovning jismoniy holati o‘yinga to‘liq tayyor bo‘lmasa, uning o‘rnini Vitor Reys egallashi mumkin.
«Manchester Siti»da ketma-ket uchta mag‘lubiyatdan keyin vaziyatni o‘nglash imkoniyati paydo bo‘ldi. Enso Mareska shogirdlari Premer-liganing 11-turida «Fulxem»ni qabul qiladi. Angliya futboliga oid tahlillarda esa o‘zbekistonlik Abduqodir Husanovning ushbu uchrashuvda asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda.
Xalqaro tanaffus yakunlanib, milliy chempionatlar yana qizg‘in pallaga kirdi. Angliya Premer-ligasida ham navbatdagi tur bahslari boshlanmoqda. O‘zbekistonlik muxlislar uchun bu turdagi eng qiziqarli voqealardan biri «Manchester Siti»ning «Fulxem»ga qarshi o‘yini bo‘lishi mumkin. Sababi, Abduqodir Husanovning jamoadagi o‘rni va uning navbatdagi uchrashuvdagi ishtiroki borasida yangi taxminlar paydo bo‘ldi.
«Manchester Siti» faoliyatini yoritishga ixtisoslashgan mancitycore.com sayti ekspertlari bo‘lajak uchrashuv uchun ehtimoliy tarkibni tahlil qilar ekan, o‘zbekistonlik himoyachini markaziy mudofaa chizig‘ida ko‘rmoqda. Bu taxmin Husanovning jamoadagi muhim rolini yana bir bor namoyon etadi.
Husanov markaziy himoyaga qaytishi mumkin
Abduqodir Husanov mavsum boshidan buyon «Manchester Siti»da turli himoya pozitsiyalarida foydalanilmoqda. Jamoada o‘ng qanot himoyachisiga ehtiyoj paydo bo‘lgan vaziyatlarda ham o‘zbekistonlik futbolchi bu vazifani bajardi. Ammo ekspertlar «Fulxem»ga qarshi bahsda uning tabiiy pozitsiyasi — markaziy himoyaga qaytishini kutmoqda.
Bu ssenariyda Mateys Nunesh o‘ng qanot himoyasida harakat qilishi mumkin. «Siti» yozgi transferlar oynasida ushbu pozitsiya uchun alohida futbolchi xarid qilmagani sababli Nunesh va Husanovdan vaziyatga qarab foydalanib kelinmoqda.
Nuneshning o‘ng qanotga joylashishi o‘zbekistonlik himoyachiga markazda Ruben Diash bilan hamkorlik qilish imkonini beradi. Bu esa Husanov uchun qulayroq bo‘lgan pozitsiyada harakat qilishi va himoya chizig‘idagi vazifalarini to‘liq bajarishiga yordam berishi mumkin.
Husanovning tezligi va aniq paslari «Siti» uchun muhim
Abduqodir Husanovning asosiy ustunliklaridan biri — yuqori tezlik va raqib hujumchilarini ta’qib qilishdagi imkoniyatlari. Bundan tashqari, o‘zbekistonlik futbolchi to‘p bilan muomalada ham ishonchli harakat qilib, mavsum boshida Angliya chempionatida paslar aniqligi bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichlardan biriga erishgan.
Mavsumning dastlabki bosqichida uning paslar aniqligi 94,4 foizni tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich Husanov nafaqat himoyada, balki jamoaning to‘pni nazorat qilish va hujumni boshlash jarayonida ham muhim futbolchiga aylanayotganini ko‘rsatadi.
«Fulxem»ga qarshi bahsda ham uning tezligi, pozitsion harakatlari va raqib hujumlarini bartaraf etish qobiliyati «Siti» uchun muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
Biroq o‘zbekistonlik futbolchining jismoniy holati bo‘yicha ayrim savollar mavjud. Husanov «Nottingem Forest»ga qarshi uchrashuvda 90 daqiqa maydonda harakat qilganidan keyin O‘zbekiston milliy terma jamoasi yig‘inidan chiqarilgan edi. Uning terma jamoa safida ishtirok etmasligiga nima sabab bo‘lgani va bu holat jarohat bilan bog‘liq yoki bog‘liq emasligi haqida aniq ma’lumot berilmagan.
Agar Husanov «Fulxem»ga qarshi o‘yinga to‘liq tayyor bo‘lmasa, uning o‘rnini Vitor Reys egallashi mumkin.
«Manchester Siti»ning ehtimoliy himoya chizig‘i
Ekspertlar taxminiga ko‘ra, Janluiji Donnarumma darvozadagi o‘rnini saqlab qoladi. «Nottingem Forest»ga qarshi uchrashuvda italiyalik darvozabon darvozasiga yo‘llangan beshta aniq zarbaning uchtasi gol bilan yakunlangan bo‘lsa-da, murabbiy uni qo‘llab-quvvatlab kelmoqda.
Mareska o‘tgan oyda Donnarummaga ishonch bildirishini ochiq aytgan edi. Shu sababli «Fulxem»ga qarshi bahsda ham darvozani italiyalik futbolchi himoya qilishi kutilmoqda.
Himoya markazida Ruben Diash va Abduqodir Husanov juftligi taxmin qilinmoqda. Diash jamoada eng ko‘p maydonda harakat qilgan futbolchilardan biri bo‘lib, himoya chizig‘idagi barqarorligi bilan ajralib turadi.
Chap qanot himoyasida esa Niko O'Reyliga imkoniyat berilishi mumkin. U tizzasini tiklash uchun Angliya terma jamoasi yig‘iniga chaqirilmagan. Mareska xalqaro tanaffus futbolchining jismoniy holatini yaxshilash va fizioterapiya jarayonlarini o‘tkazish uchun foydali bo‘lganini aytgan.
Agar O'Reyli to‘liq tiklangan bo‘lsa, u Yoshko Gvardioldan oldin asosiy tarkibga kirishi mumkin.
Yarim himoyada Anderson va Buaddi juftligi taxmin qilinmoqda
«Manchester Siti»ning markaziy maydonidagi asosiy savollardan biri Elliot Andersonning sherigi kim bo‘lishi haqida. Ekspertlar uning yoniga Ayyub Buaddini joylashtirishni maqsadga muvofiq deb hisoblamoqda.
Anderson jamoaning yozgi transferlar oynasidagi muhim xaridlaridan biri sifatida baholanmoqda. Rodrining «Barselona»ga ketishidan keyin markazdagi mas’uliyatning katta qismi Anderson zimmasiga tushgan. Mareska ham uni «murabbiy uchun orzu qilingan futbolchi» deb ta’riflagan.
Biroq Anderson markaziy maydonda ba’zan himoyaviy vazifalarni bajarishda yolg‘iz qolmoqda. Shu nuqtayi nazardan Buaddining asosiy tarkibga kirishi jamoaga muvozanat olib kelishi mumkin.
Buaddi to‘pni olib qo‘yish, raqib hujumlarini to‘xtatish va himoya chizig‘iga yordam berishda yaxshi harakat qiladi. U Chempionlar ligasida Portudagi safar uchrashuvida Anderson o‘rniga maydonga tushgan va jamoaning g‘alabasiga hissa qo‘shgan.
Mareska o‘sha bahsdan keyin Buaddining harakatlarini yuqori baholab, futbolchi maydonda sarosimaga tushmaganini ta’kidlagan edi.
Ekspertlar Buaddining himoyaviy xususiyatlari Enso Fernandesdan ko‘ra mazkur uchrashuvda jamoaga ko‘proq foyda keltirishi mumkinligini hisoblamoqda.
Hujumda Sherki va Xolandga katta mas’uliyat yuklanadi
«Manchester Siti»ning hujum chizig‘ida ham ayrim o‘zgarishlar kutilmoqda. Antuan Semeno tizzasidan olgan jarohati sababli safdan chiqqan va dekabr oyidan oldin qaytishi kutilmayapti. Shu sababli hujumning chap qanotida Jeremi Dokuning harakat qilishi ehtimoli yuqori.
O‘ng qanotda Iliman Ndiaye maydonga tushishi mumkin. U «Nottingem Forest»ga qarshi bahsda Doku uchun golli vaziyat yaratib bergan va jamoa hujumlarida faol ishtirok etgan.
Rayan Sherki esa hozirgi paytda «Siti»ning eng yaxshi formadagi futbolchilaridan biri sifatida ko‘rsatilmoqda. U «Nottingem Forest»ga qarshi bahsda chiroyli gol urib, jamoaning eng yaxshi futbolchisi bo‘lgan.
Fransiya terma jamoasi safida ham Sherki o‘zini ko‘rsatdi. Turkiyaga qarshi uchrashuvda ikki golli vaziyatda ishtirok etgan futbolchi mutaxassislar e’tiborini tortdi.
«Fulxem»ning ehtimoliy zich himoyasini yorib o‘tishda Sherkining texnikasi, individual harakatlari va kreativligi «Siti» uchun muhim omil bo‘lishi mumkin.
Jeremi Doku esa hali Premer-ligadagi ko‘rsatkichlarini yaxshilashi kerak. U chempionatning o‘nta uchrashuvida bir gol va bir golli uzatma amalga oshirgan. Belgiya terma jamoasi safida Turkiyaga qarshi bahsda golli uzatma bilan ajralib turgani esa futbolchining hujumdagi imkoniyatlarini yana bir bor ko‘rsatdi.
Erling Xoland markaziy hujumchi sifatida asosiy tarkibda bo‘lishi kutilmoqda. «Nottingem Forest»ga qarshi uchrashuvda norvegiyalik futbolchi gol urish uchun ikkita yaxshi imkoniyatga ega bo‘lgan, ammo ulardan foydalana olmagan.
Mareska jamoa faqat Xolandning gollariga tayanib qolmasligi kerakligini ta’kidlagan. Shu bois hujumda boshqa futbolchilarning ham jarima maydoniga tezkor kirib borishi va golli vaziyatlar yaratishi talab etilmoqda.
«Fulxem»ni yengish oson bo‘lmasligi mumkin
Alvaro Arbeloa boshqarayotgan «Fulxem» so‘nggi to‘rtta uchrashuvda mag‘lubiyatga uchramadi. Jamoa ushbu bahslarning har birida o‘z darvozasidan bittadan ortiq gol o‘tkazmagan.
Bundan tashqari, «Fulxem» so‘nggi beshta uchrashuvning har birida bittadan gol urgan. Bu jamoaning himoyadagi intizomi va hujumda imkoniyatlardan foydalanishga intilishini ko‘rsatadi.
Biroq o‘zaro uchrashuvlar statistikasi «Manchester Siti»ning ustunligini namoyon etadi. «Shaharliklar» Premer-ligada «Fulxem»ga qarshi ketma-ket 16 ta g‘alabaga erishgan. Ularning so‘nggisi joriy yil fevral oyida «Etihod» stadionida 3:0 hisobida qayd etilgan.
Shunga qaramay, «Siti» uchun bu safargi bahs oson kechmasligi mumkin. Qator mag‘lubiyatlardan keyin jamoa nafaqat g‘alaba, balki o‘yindagi barqarorlikni ham tiklashi kerak. Himoyadagi xatolarni kamaytirish, markaziy maydonda muvozanatni ta’minlash va Xolandni hujumda samarali qo‘llab-quvvatlash Mareska shogirdlari uchun asosiy vazifalardan bo‘ladi.
«Manchester Siti»ning «Fulxem»ga qarshi taxminiy tarkibi
Darvozabon: Janluiji Donnarumma;
Himoyachilar: Mateys Nunesh, Abduqodir Husanov, Ruben Diash, Niko O'Reyli;
Yarim himoyachilar: Elliot Anderson, Ayyub Buaddi;
Hujumkor futbolchilar: Iliman Ndiaye, Rayan Sherki, Jeremi Doku;
Hujumchi: Erling Xoland.
Agar ushbu taxmin amalga oshsa, Abduqodir Husanov «Fulxem»ga qarshi uchrashuvni markaziy himoyada boshlashi mumkin. Bu o‘zbekistonlik futbolchining «Manchester Siti»dagi muhim o‘rnini saqlab qolishi va mavsum davomida asosiy tarkib uchun raqobatda yana bir qadam tashlashiga imkoniyat bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…