Jahon toji oldidan: Javohir Sindarov Sent-Luisdagi superturnirni mag‘lubiyatsiz boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov AQSHning Sent-Luis shahrida o‘tayotgan Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turnirining ilk kunini mag‘lubiyatsiz yakunladi.
- Sindarov oltita partiyada 3,5 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalida ikkinchi o‘rinni egalladi va 1 000 dollarlik bonusga ega chiqdi.
- Mazkur musobaqa hamyurtimiz uchun Gukesh Dommaradjuga qarshi Jahon toji uchun bo‘ladigan tarixiy bahs oldidan muhim tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi.
AQSHning shaxmat poytaxti sanalmish Sent-Luis shahrida start olgan nufuzli Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turnirida o‘zbekistonlik yosh grossmeyster Javohir Sindarov o‘z yurishini muvaffaqiyatli boshladi.
Mazkur musobaqa hamyurtimiz uchun hindistonlik amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaradjuga qarshi bo‘lib o‘tadigan Jahon toji uchun tarixiy bahs oldidan so‘nggi va eng jiddiy tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Mukofot jamg‘armasi naq 425 000 AQSH dollarini tashkil etuvchi ushbu turnirda sayyoramizning eng kuchli to‘rt nafar elita grossmeysteri bosh sovrin uchun doska atrofida jam bo‘ldi.
Ilk kun natijalari: Mag‘lubiyatsiz seriya va 2-o‘rin
Javohir Sindarov musobaqaning birinchi kunida jami 6 ta partiya o‘tkazib, birortasida ham imkoniyatni boy bermadi:
Pragnanandha ustidan g‘alaba: 1-turda hindistonlik mashhur grossmeyster Rameshbabu Pragnanandhaga qarshi ilk o‘yinda g‘alaba qozonib, ikkinchisida durang qayd etdi (1,5:0,5);
Fabiano Karuana bilan murosa: 2-tur bahsida turnir mezboni, AQSHning 1-raqamli shaxmatchisi Fabiano Karuanaga qarshi har ikki partiyada durang qayd etildi (1:1);
Hikaru Nakamura bilan to‘qnashuv: Kunning so‘nggi 3-turida rapid va blis bo‘yicha dunyoning eng kuchli ustalaridan biri Hikaru Nakamura bilan ham ikkala bahsda murosa yo‘li tanlandi (1:1);
Jadvaldagi holat: Ilk kun yakunlariga ko‘ra Sindarov 3,5 ochko jamg‘arib, 1 000 dollarlik ilk bonus bilan musobaqa jadvalida yakka holda 2-o‘rinni egallab turibdi. Peshqadamlikni 4 ochko to‘plagan Hikaru Nakamura qo‘lga kiritdi.
Musobaqa jadvali va ochkolar taqsimoti (1-kundan so‘ng)
O‘rin
Grossmeyster
1-tur
2-tur
3-tur
Jami ochko
Bonus mukofot
1
Hikaru Nakamura (AQSH)
1.5
1.5
1.0
4.0
$2,000
2
Javohir Sindarov (O‘zbekiston)
1.5
1.0
1.0
3.5
$1,000
3
Fabiano Karuana (AQSH)
0.5
1.0
1.0
2.5
$1,000
4
Rameshbabu Pragnanandha (Hindiston)
0.5
0.5
1.0
2.0
$1,000
Turnir qoidalaridagi asosiy intriga: Ochkolar qiymati kundan-kunga oshadi
Clutch Chess formati o‘zining murosasiz va kutilmagan reglamenti bilan ajralib turadi:
Reglament va vaqt nazorati: Har bir ishtirokchi turnir davomida jami 18 ta rapid partiyasida kuch sinashadi. Vaqt me’yori — har bir o‘yinchiga 10 daqiqa va har bir yurish uchun 5 soniya qo‘shimcha vaqt beriladi;
G‘alaba bahosining ortib borishi: Musobaqaning eng muhim jihati shundaki, 1-kungi g‘alaba uchun 1 ochko berilgan bo‘lsa, 2-kunda 2 ochko, hal qiluvchi 3-kunda esa g‘alaba naq 3 ochko keltiradi;
Kurash hali oldinda: Bu tizim so‘nggi kundagi bittagina g‘alaba dastlabki kundagi uchta g‘alaba bahosiga teng ekanini anglatadi va asosiy chempionlik kurashi hali oldinda ekanini kafolatlaydi.
Javohir Sindarovning jahon shaxmat yulduzlariga qarshi ko‘rsatayotgan ishonchli va xotirjam o‘yini uning bo‘lajak Jahon toji uchun bahsga yuqori sport formasida yetib kelganini namoyish etmoqda.
Izohlar 0
…