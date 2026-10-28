Jahon toji oldidan: Javohir Sindarov Sent-Luisdagi superturnirni mag‘lubiyatsiz boshladi

·46·Sport
Jahon toji oldidan: Javohir Sindarov Sent-Luisdagi superturnirni mag‘lubiyatsiz boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov AQSHning Sent-Luis shahrida o‘tayotgan Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turnirining ilk kunini mag‘lubiyatsiz yakunladi.
  • Sindarov oltita partiyada 3,5 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalida ikkinchi o‘rinni egalladi va 1 000 dollarlik bonusga ega chiqdi.
  • Mazkur musobaqa hamyurtimiz uchun Gukesh Dommaradjuga qarshi Jahon toji uchun bo‘ladigan tarixiy bahs oldidan muhim tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi.

AQSHning shaxmat poytaxti sanalmish Sent-Luis shahrida start olgan nufuzli Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turnirida o‘zbekistonlik yosh grossmeyster Javohir Sindarov o‘z yurishini muvaffaqiyatli boshladi.

Mazkur musobaqa hamyurtimiz uchun hindistonlik amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaradjuga qarshi bo‘lib o‘tadigan Jahon toji uchun tarixiy bahs oldidan so‘nggi va eng jiddiy tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Mukofot jamg‘armasi naq 425 000 AQSH dollarini tashkil etuvchi ushbu turnirda sayyoramizning eng kuchli to‘rt nafar elita grossmeysteri bosh sovrin uchun doska atrofida jam bo‘ldi.

Ilk kun natijalari: Mag‘lubiyatsiz seriya va 2-o‘rin

Javohir Sindarov musobaqaning birinchi kunida jami 6 ta partiya o‘tkazib, birortasida ham imkoniyatni boy bermadi:

  • Pragnanandha ustidan g‘alaba: 1-turda hindistonlik mashhur grossmeyster Rameshbabu Pragnanandhaga qarshi ilk o‘yinda g‘alaba qozonib, ikkinchisida durang qayd etdi (1,5:0,5);

  • Fabiano Karuana bilan murosa: 2-tur bahsida turnir mezboni, AQSHning 1-raqamli shaxmatchisi Fabiano Karuanaga qarshi har ikki partiyada durang qayd etildi (1:1);

  • Hikaru Nakamura bilan to‘qnashuv: Kunning so‘nggi 3-turida rapid va blis bo‘yicha dunyoning eng kuchli ustalaridan biri Hikaru Nakamura bilan ham ikkala bahsda murosa yo‘li tanlandi (1:1);

  • Jadvaldagi holat: Ilk kun yakunlariga ko‘ra Sindarov 3,5 ochko jamg‘arib, 1 000 dollarlik ilk bonus bilan musobaqa jadvalida yakka holda 2-o‘rinni egallab turibdi. Peshqadamlikni 4 ochko to‘plagan Hikaru Nakamura qo‘lga kiritdi.

Musobaqa jadvali va ochkolar taqsimoti (1-kundan so‘ng)

O‘rin

Grossmeyster

1-tur

2-tur

3-tur

Jami ochko

Bonus mukofot

1

Hikaru Nakamura (AQSH)

1.5

1.5

1.0

4.0

$2,000

2

Javohir Sindarov (O‘zbekiston)

1.5

1.0

1.0

3.5

$1,000

3

Fabiano Karuana (AQSH)

0.5

1.0

1.0

2.5

$1,000

4

Rameshbabu Pragnanandha (Hindiston)

0.5

0.5

1.0

2.0

$1,000

Turnir qoidalaridagi asosiy intriga: Ochkolar qiymati kundan-kunga oshadi

Clutch Chess formati o‘zining murosasiz va kutilmagan reglamenti bilan ajralib turadi:

  • Reglament va vaqt nazorati: Har bir ishtirokchi turnir davomida jami 18 ta rapid partiyasida kuch sinashadi. Vaqt me’yori — har bir o‘yinchiga 10 daqiqa va har bir yurish uchun 5 soniya qo‘shimcha vaqt beriladi;

  • G‘alaba bahosining ortib borishi: Musobaqaning eng muhim jihati shundaki, 1-kungi g‘alaba uchun 1 ochko berilgan bo‘lsa, 2-kunda 2 ochko, hal qiluvchi 3-kunda esa g‘alaba naq 3 ochko keltiradi;

  • Kurash hali oldinda: Bu tizim so‘nggi kundagi bittagina g‘alaba dastlabki kundagi uchta g‘alaba bahosiga teng ekanini anglatadi va asosiy chempionlik kurashi hali oldinda ekanini kafolatlaydi.

Javohir Sindarovning jahon shaxmat yulduzlariga qarshi ko‘rsatayotgan ishonchli va xotirjam o‘yini uning bo‘lajak Jahon toji uchun bahsga yuqori sport formasida yetib kelganini namoyish etmoqda.

Javohir SindarovClutch Chess: Champions ShowdownShaxmatGukesh Dommaradju
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir Sindarov AQSHda 425 ming dollarlik turnirda kuch sinashadiJavohir Sindarov AQSHda 425 ming dollarlik turnirda kuch sinashadi26 oktabr 16:26Javohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadiJavohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadi26 oktabr 18:36FIDЕ Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi chempionlik jangini e’lon qildiFIDЕ Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi chempionlik jangini e’lon qildi3 oktabr 07:22Javohir Sindarov Nakamuraga g‘alaba keltirishi mumkin bo‘lgan yurishni ko‘rsatib barchani hayron qoldirdi (video)Javohir Sindarov Nakamuraga g‘alaba keltirishi mumkin bo‘lgan yurishni ko‘rsatib barchani hayron qoldirdi (video)Bugun 16:18Bodxana Sivanandan shaxmat tarixidagi 38 yillik rekordni yangiladiBodxana Sivanandan shaxmat tarixidagi 38 yillik rekordni yangiladi25 oktabr 14:19Jahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingdaJahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingda23 oktabr 09:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi