Junger Mann stiehlt aus Wohnung in Taschkent, während Eigentümer schliefen

Ein Diebstahl in Taschkent hat in den sozialen Medien für große Diskussionen gesorgt. Berichten zufolge betrat ein 22-jähriger Mann nachts durch eine unverschlossene Tür eine Wohnung, während die Eigentümer schliefen.

Ohne im Inneren auf Hindernisse zu stoßen, entwendete er 5 Millionen Sum und 200 US-Dollar, die sich im Haus befanden. Einzelheiten dieses Vorfalls wurden später auch über Telegram-Kanäle verbreitet.

Nachdem er die Wohnung verlassen hatte, machte der Verdächtige nicht halt. Als er Autoschlüssel entdeckte, begab er sich zum Parkplatz und stahl dort weitere 7,2 Millionen Sum aus einem Fahrzeug.

Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln derzeit in diesem Fall. Die Polizeidirektion der Stadt Taschkent fordert die Bürger auf, Sicherheitsvorkehrungen strikt einzuhalten, insbesondere Türen und Fenster nachts verschlossen zu halten und die Sicherheit zu erhöhen.