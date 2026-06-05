Leiche eines im Chodaksoy-Bach ertrunkenen jungen Mannes nach einwöchiger Suche gefunden

·113·Gesellschaft
Leiche eines im Chodaksoy-Bach ertrunkenen jungen Mannes nach einwöchiger Suche gefunden

Die Leiche eines 24-jährigen Mannes, der im Bach Chodaksoy im Bezirk Pop der Region Namangan ertrunken war, wurde nach mehr als einer Woche Suchaktionen gefunden. Dies teilte der Pressedienst der regionalen Abteilung für Notsituationen mit.

Berichten zufolge betrat der in der Region Fergana geborene junge Mann am 28. Mai an einer verbotenen Badestelle in dem Bach, der in der Nähe eines Erholungsgebiets im Mahalla Shayxon fließt, das Wasser und wurde von der Strömung mitgerissen.

Daraufhin wurden Such- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Die Rettungskräfte führten ununterbrochene Suchaktionen sowohl an der Wasseroberfläche als auch unter Wasser durch.

Am 4. Juni wurde die Leiche des jungen Mannes aus dem Bach geborgen und den zuständigen Behörden übergeben. Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Pop führt vorermittlungsrechtliche Prüfungen zu dem Vorfall durch.

Die Abteilung für Notsituationen appellierte an die Bürger, in verbotenen und gefährlichen Bereichen nicht ins Wasser zu gehen.

ChodaksoyPop-DistriktNamangan-RegionFergana-RegionShayxon
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Razzien in Taschkent zur Räumung von Busspuren gestartetRazzien in Taschkent zur Räumung von Busspuren gestartetGestern, 17:28Vater, der Unterhalt umging, in einem Tandoor gefundenVater, der Unterhalt umging, in einem Tandoor gefundenGestern, 16:42Gesuchter „MAN“-Lkw mit gefälschten Kennzeichen in Termez entdecktGesuchter „MAN“-Lkw mit gefälschten Kennzeichen in Termez entdecktGestern, 15:27Aufklärung im Fall des illegalen EselsfleischhandelsAufklärung im Fall des illegalen EselsfleischhandelsGestern, 10:0015 Tage Verwaltungshaft für unanständiges Verhalten gegenüber Fahrgästen15 Tage Verwaltungshaft für unanständiges Verhalten gegenüber FahrgästenGestern, 09:48
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Gesellschaft nachrichten

Ein riesiges Meer mitten in der Wüste Usbekistans versetzt alle in Staunen
Ein riesiges Meer mitten in der Wüste Usbekistans versetzt alle in Staunen
Wurde das Vorhandensein eines Krokodils im Großen Ferganakanal bestätigt?
Wurde das Vorhandensein eines Krokodils im Großen Ferganakanal bestätigt?
„Live-Konzert“ auf der Baustelle: Eine ungewöhnliche Show von Arbeitern erobert das Internet
„Live-Konzert“ auf der Baustelle: Eine ungewöhnliche Show von Arbeitern erobert das Internet
Ein „Riesenbaby“ in Qashqadaryo geboren
Ein „Riesenbaby“ in Qashqadaryo geboren
Ein 2007 geborener Junge heiratete seine Nachbarin
Ein 2007 geborener Junge heiratete seine Nachbarin
Fahrer schläft ein und verursacht schrecklichen Verkehrsunfall in Samarkand
Fahrer schläft ein und verursacht schrecklichen Verkehrsunfall in Samarkand
Operation einer bekannten Bloggerin in Kasachstan endet tragisch
Operation einer bekannten Bloggerin in Kasachstan endet tragisch
3200-Dollar-Blumenstrauß sorgt für Diskussionen
3200-Dollar-Blumenstrauß sorgt für Diskussionen