Leiche eines im Chodaksoy-Bach ertrunkenen jungen Mannes nach einwöchiger Suche gefunden

Die Leiche eines 24-jährigen Mannes, der im Bach Chodaksoy im Bezirk Pop der Region Namangan ertrunken war, wurde nach mehr als einer Woche Suchaktionen gefunden. Dies teilte der Pressedienst der regionalen Abteilung für Notsituationen mit.

Berichten zufolge betrat der in der Region Fergana geborene junge Mann am 28. Mai an einer verbotenen Badestelle in dem Bach, der in der Nähe eines Erholungsgebiets im Mahalla Shayxon fließt, das Wasser und wurde von der Strömung mitgerissen.

Daraufhin wurden Such- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Die Rettungskräfte führten ununterbrochene Suchaktionen sowohl an der Wasseroberfläche als auch unter Wasser durch.

Am 4. Juni wurde die Leiche des jungen Mannes aus dem Bach geborgen und den zuständigen Behörden übergeben. Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Pop führt vorermittlungsrechtliche Prüfungen zu dem Vorfall durch.

Die Abteilung für Notsituationen appellierte an die Bürger, in verbotenen und gefährlichen Bereichen nicht ins Wasser zu gehen.