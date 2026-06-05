Gesuchter „MAN“-Lkw mit gefälschten Kennzeichen in Termez entdeckt

Die Tatsache, dass die Identifikationsmerkmale am Fahrzeugkörper mit Farbe bedeckt waren, weckte den Verdacht der MIB-Mitarbeiter.

Die rechtzeitige Zahlung von Steuern und anderen obligatorischen Abgaben ist eine gesetzliche Pflicht jedes Bürgers und Unternehmers. In einigen Fällen versuchen Schuldner jedoch, diesen Verpflichtungen auszuweichen.

Die Bezirksabteilung Termez des Büros für Zwangsvollstreckung verfügt über 24 gerichtliche Vollstreckungsdokumente gegen eine im Bausektor tätige Geschäftseinheit, wobei die Gesamtschulden 800 Millionen Sum übersteigen.

Während der Vollstreckungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass die Schuldnergesellschaft einen „MAN“-Lkw besaß, und das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Schuldner dieses Fahrzeug mit anderen staatlichen Kennzeichen gefahren hatte.

Dank operativer Suchmaßnahmen wurde der Lkw während der Fahrt im Stadtgebiet von Termez entdeckt. Die mit Farbe bedeckten Identifikationsmerkmale am Fahrzeugkörper weckten den Verdacht der MIB-Mitarbeiter. Bei der Überprüfung wurde bestätigt, dass es sich bei dem Fahrzeug um das gesuchte Fahrzeug der Schuldnergesellschaft handelte.

Daraufhin wurde das Fahrzeug gemäß dem festgelegten Verfahren versiegelt und zur vorübergehenden Aufbewahrung in die Bezirksabteilung Termez des Büros gebracht.

Derzeit werden Maßnahmen ergriffen, um dieses Eigentum über elektronische Auktionen zu verkaufen und die Schulden aus dem Erlös einzutreiben.