15 Tage Verwaltungshaft für unanständiges Verhalten gegenüber Fahrgästen

·304·Gesellschaft
15 Tage Verwaltungshaft für unanständiges Verhalten gegenüber Fahrgästen

In Taschkent wurde ein Mann, der die Regeln der öffentlichen Etikette im öffentlichen Nahverkehr grob verletzte, zu Verwaltungshaft verurteilt. Ein Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Medien und löste heftige öffentliche Debatten aus.

Laut dem Pressedienst der Hauptverwaltung für innere Angelegenheiten der Hauptstadt ereignete sich der Vorfall am Morgen des 3. Juni gegen 09:45 Uhr im Inneren eines Busses der Linie 42.

Es wurde festgestellt, dass der 48-jährige Bürger T.S. vor Fahrgästen unangemessene Handlungen beging und dabei die öffentliche Ordnung und moralischen Normen missachtete.

Dank schneller operativer Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden wurde die Person innerhalb kurzer Zeit identifiziert und festgenommen.

Im Zusammenhang mit diesem Vorfall erstellte die Abteilung für innere Angelegenheiten des Bezirks Almazar Unterlagen gegen ihn gemäß den Artikeln des Kodex der Verwaltungsverantwortung bezüglich kleinlicher Rowdyhaftigkeit und Nichtbefolgung rechtmäßiger Anordnungen von Strafverfolgungsbeamten.

Die gesammelten Unterlagen wurden dem Gericht vorgelegt. Gemäß der Gerichtsentscheidung wurde der Täter zu 15 Tagen Verwaltungshaft verurteilt.

TaschkentInnenministerium der HauptstadtOlmazor-Distrikt
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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