Razzien in Taschkent zur Räumung von Busspuren gestartet

In unserer Hauptstadt werden strenge Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit und Effizienz des öffentlichen Nahverkehrs zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Fahrgäste ihre Ziele pünktlich erreichen. Beamte der Abteilung für Verkehrssicherheit der Hauptverwaltung für innere Angelegenheiten von Taschkent haben spezielle Operationen gestartet, um sicherzustellen, dass Busse frei und ohne Hindernisse auf ihren Routen verkehren.

Derzeit überwachen Verkehrskontrolleure genau die strikte Einhaltung der Vorschriften für die Nutzung der speziell markierten "A"-Spuren, die auf den Straßen der Hauptstadt eingerichtet wurden.

Beseitigung von Hindernissen und Verhinderung von Staus

Der Hauptzweck dieser Razzien besteht darin, negative Situationen wie das illegale Halten oder Fahren von Personenkraftwagen auf für Busse vorgesehenen Spuren vollständig zu beseitigen. Die Hauptfolgen solcher Verstöße sind wie folgt:

Fahrplanstörungen: Dies führt zu Verspätungen der Busse gegenüber dem geplanten Fahrplan und zwingt die Fahrgäste, länger an den Haltestellen zu warten.

Künstliche Staus: Da die reservierte Spur blockiert ist, müssen große Busse in den allgemeinen Verkehrsfluss einfädeln, was das Stauaufkommen auf den Hauptstraßen stark erhöht.

Schnelle Kontrolle und rechtliche Haftung

Vertreter der Abteilung für Verkehrssicherheit rufen alle Fahrer in unserer Hauptstadt auf, die Verkehrsregeln bedingungslos einzuhalten und die für den öffentlichen Nahverkehr vorgesehenen Spuren nicht unbegründet zu blockieren.

Ausrichtung der Maßnahmen Durchgeführte Maßnahmen und Folgen Überwachung von Haltestellen und Spuren An Bushaltestellen und in speziellen Spuren abgestellte Fahrzeuge werden identifiziert und es werden Maßnahmen gegen sie ergriffen. Foto- und Videoaufzeichnung Verstöße werden mit modernen Überwachungskameras und Bodycams der Inspektoren aufgezeichnet. Verwaltungsmaßnahmen Gegen jeden Fahrer, der sich nicht an die Vorschriften hält und die Spur blockiert, werden die gesetzlich vorgeschriebenen Geldstrafen verhängt.

Zamin-Kommentar: In einer Metropole wie Taschkent ist die Priorisierung von Bussen der einzige Weg, den öffentlichen Nahverkehr zu entwickeln. Leider betrachten viele Fahrer die "A"-Spuren weiterhin als persönlichen Parkplatz oder bequeme Fahrspur. Diese von der Abteilung für Verkehrssicherheit gestarteten strengen Razzien dienen der Verbesserung der Fahrerkultur und dem Schutz der Rechte hunderttausender Fahrgäste. Die Einhaltung der Regeln ist für uns alle obligatorisch.

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