Vater, der Unterhalt umging, in einem Tandoor gefunden

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Vater, der Unterhalt umging, in einem Tandoor gefunden

In der Region Navoiy wurde eine Person, die lange Zeit Unterhaltszahlungen vermieden hatte, von den Strafverfolgungsbehörden an einem ungewöhnlichen Ort entdeckt.

Berichten zufolge war ein Bewohner des Bezirks Karmana gemäß einer Gerichtsentscheidung verpflichtet, Unterhalt für die Unterstützung seines Kindes zu zahlen. Er kam dieser Verpflichtung jedoch zwei Jahre lang nicht nach.

In dieser Zeit beliefen sich seine Unterhaltsschulden auf fast 71 Millionen Sum. Da der Aufenthaltsort des Schuldners unbekannt war, wurden die Vollstreckungsunterlagen an die Fahndungsabteilung übergeben.

Während operativer Maßnahmen wurde der Mann in einem der Gastronomiebetriebe im Bezirk Karmana versteckt aufgefunden. Überraschenderweise stellte sich heraus, dass er in einen Tandoor geklettert war, um sich vor den Fahndern zu verstecken.

Die Strafverfolgungsbehörden fertigten die entsprechenden Dokumente aus, und der Fall wurde vor Gericht verhandelt.

Gemäß der Gerichtsentscheidung wurde der Schuldner, der seine Unterhaltspflichten nicht erfüllt hatte, zu 15 Tagen Verwaltungshaft verurteilt.

NavoiKarmana
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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