Pop-MMA-Kämpfer Saturn mit Geldstrafe belegt

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Pop-MMA-Kämpfer Saturn mit Geldstrafe belegt

Der usbekische Pop-MMA-Kämpfer Ogabek Abdumominov, bekannt als Saturn, wurde wegen eines in sozialen Medien veröffentlichten Videos zur Verantwortung gezogen. Dies teilte die Verkehrssicherheitsbehörde der Stadt Taschkent am 3. Juni mit.

Berichten zufolge löste das Video, das den Athleten beim Fahren ohne Sicherheitsgurt zeigt, in sozialen Medien weitreichende Diskussionen aus.

Daraufhin wurde der Verkehrssünder von der Suchabteilung der Verkehrssicherheitsbehörde Taschkent vorgeladen und ein entsprechendes Verwaltungsprotokoll erstellt.

Ogabek Abdumominov gab zu, ohne Sicherheitsgurt gefahren zu sein, und räumte ein, dass das Video für großes Aufsehen gesorgt habe.

„Ich bin ohne Sicherheitsgurt gefahren. Nachdem das Video in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, löste es breite Diskussionen aus. Das wird nicht wieder vorkommen“, sagte der Pop-MMA-Kämpfer.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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