Hande Yener erlebt peinlichen Moment auf der Bühne bei Preisverleihung

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Hande Yener erlebt peinlichen Moment auf der Bühne bei Preisverleihung

Die berühmte türkische Sängerin Hande Yener nahm an der Nazar-Preisverleihung teil und gewann den Preis als beste Pop-Interpretin.

Während der Zeremonie wurde die Sängerin vom Publikum herzlich empfangen, als sie die Bühne betrat, um ihren Preis entgegenzunehmen. Als sie sich dankend verbeugte, passierte etwas Unerwartetes – einer der Preise zerbrach und fiel herunter.

Die Situation verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste bei den Fans unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige es als einfachen Unfall ansahen, bezeichneten andere es als einen der denkwürdigsten Momente der Zeremonie.

Trotzdem nahm Hande Yener die Situation gelassen und setzte die Zeremonie fort. Ihre professionelle Haltung und ihre Bühnenpräsenz wurden von den Fans positiv aufgenommen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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