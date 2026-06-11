Vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die heute offiziell auf den Plätzen der USA, Kanadas und Mexikos beginnt, sind die Nachrichten rund um den amtierenden Weltmeister, die argentinische Nationalmannschaft, zum Hauptthema der Sportwelt geworden. Insbesondere der körperliche Zustand des legendären Stürmers Lionel Messi und die Verletzung, die ihn kürzlich plagte, sorgten bei den Fans für große Sorge. Doch nach dem letzten Testspiel vor dem Turnier räumte der Kapitän der „Albiceleste“ alle Zweifel aus und gab eine beruhigende Erklärung zu seinem Zustand ab.

Nach einem intensiven Freundschaftsspiel gegen die isländische Nationalmannschaft im Rahmen der letzten Vorbereitungsphase auf die WM trat der erfahrene Stürmer vor die Journalisten und betonte erfreut, dass er sich auf dem Platz sehr leicht gefühlt habe und es geschafft habe, die mentalen Blockaden und Sorgen um seine Gesundheit vollständig zu überwinden.

„Ich werde nicht verheimlichen, wie großartig ich mich gefühlt habe, als ich den Platz betrat. Für mich war es entscheidend, mich mental von dem Unbehagen und der Angst vor einer erneuten Verletzung zu befreien. Genau um diesen mentalen Druck zu überwinden, wollte ich unbedingt im Spiel gegen Island auflaufen.“ „Jetzt möchte ich gar nicht mehr an Verletzungen denken und meine volle Aufmerksamkeit auf die Spiele richten. Es ist noch etwa eine Woche bis zum Beginn der lang ersehnten historischen Weltmeisterschaft, und glücklicherweise fühle ich mich im Moment sehr gesund“, teilte Messi seine Freude im Gespräch mit lokalen und ausländischen Medienvertretern.

Zur Information sei angemerkt, dass die argentinische Nationalmannschaft ihrem Gegner in diesem Spiel gegen Island keine Chance ließ und einen deutlichen und souveränen 3:0-Sieg einfuhr. Das Erfreulichste ist, dass Lionel Messi, der nach einer langen Pause in den Kader zurückkehrte, in diesem schönen Spiel ein wunderbares Tor erzielte und damit bewies, dass er in Topform ist.

Wenn man auf den Turnierkalender blickt, stehen dem amtierenden Meister ernsthafte Prüfungen bevor. Die Argentinier bestreiten ihr erstes wichtiges Gruppenspiel der Weltmeisterschaft am 17. Juni gegen das afrikanische Team, das für seine Intensität und unerwarteten Überraschungen bekannt ist – die algerische Nationalmannschaft. Das Aufeinandertreffen der beiden Kontinentalvertreter wird zweifellos ein echter Kampf werden.

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