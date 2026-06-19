Khabib Nurmagomedovs Prognose: Wer gewinnt die Weltmeisterschaft 2026 und den Goldenen Schuh?

Die UFC-Legende Khabib Nurmagomedov äußert sich weiterhin zu den hitzigen Debatten rund um die aktuelle Weltmeisterschaft. Nachdem er die Nationalmannschaft von Usbekistan als die hungrigste und ehrgeizigste unter den Debütanten bezeichnet hatte, hat der Sportler nun seine Prognosen für den Hauptpokal und das Rennen um den Goldenen Schuh veröffentlicht.

Die Top drei Favoriten auf den Titel

Laut Khabib werden die europäischen Giganten bei der diesjährigen Mundial deutlich dominieren. Bemerkenswert ist, dass er die Chancen der Deutschen am höchsten bewertet, obwohl er kein Fan von ihnen ist:

Deutschland — Der Hauptfavorit des Turniers. „Ich bin kein Fan von ihnen, aber ich setze Deutschland trotzdem auf den ersten Platz“, sagt Khabib. Niederlande — Der Hauptanwärter auf den zweiten Platz. Spanien — Das Team, das die Top drei vervollständigt.

Wer gewinnt den Goldenen Schuh? 5 gefährliche Kandidaten

Als es um die Anwärter auf den Titel des besten Torschützen des Turniers ging, beschränkte sich der MMA-Star nicht auf einen Namen. Er nannte fünf Stürmer, die derzeit in einer furchteinflößenden Form sind und jede Verteidigung durchbrechen können:

Kylian Mbappe (Frankreich)

Lautaro Martinez (Argentinien)

Vinicius Junior (Brasilien)

Joao Felix (Portugal)

Harry Kane (England)