DeepCool präsentiert revolutionäre Kühlsysteme auf der Computex 2026

DeepCool, einer der führenden Akteure auf dem Markt für Computerkomponenten, präsentierte auf der internationalen Messe Computex 2026 seine neuesten technologischen Entwicklungen. Der Stand des Unternehmens konzentrierte sich in diesem Jahr auf zwei Hauptrichtungen: eine neue Generation von Vapor Chambers und riesige Displays, die in die Kühlsysteme integriert sind. Laut ixbt.com hat die Marke nicht nur bei Luftkühlern, sondern auch im Segment der Flüssigkeitskühlungen (AIO) und Gehäuse ernsthafte Aktualisierungen vorgenommen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Unter den Luftkühlungen wurde das Modell Assassin V Vision zum echten Flaggschiff. Obwohl dieser Dual-Tower-Kühler die logische Fortsetzung des Vorgängermodells Assassin IV ist, wurde er konstruktiv erheblich verbessert. Im Gerät ist ein 140 mm Lüfter verbaut, der über offene Kontakte ohne zusätzliche Kabel mit Strom versorgt wird. Die Anzahl der Heatpipes wurde auf acht erhöht, aber die wichtigste Neuerung ist die VC 2.0 Vapor Chamber. DeepCool-Ingenieure betonten, dass die Erhöhung der Basisdicke der Kammer auf 1,2 mm es ermöglichte, die Wärmeableitungseffizienz auf bis zu 220 W zu steigern.

Displays und intelligente Monitoring-Systeme

DeepCool legt auch großen Wert auf die visuelle Attraktivität seiner Produkte. Der Assassin V Vision Kühler verfügt über ein 4,5-Zoll-IPS-Display an der Oberseite, das nicht nur Systemwerte überwacht, sondern auch als Zusatzbildschirm dienen kann. Zur Steuerung des Displays wurde die spezielle Software DeepCreative entwickelt. Zudem wurden die Modelle AK700 VC und AN600 VC für Low-Profile-Systeme vorgestellt. Dem AN600 VC gelang es, die Wärmeableitung von 180 W auf 220 W zu steigern, während die kompakte Größe beibehalten wurde.

Im Segment der Flüssigkeitskühlungen stand das Modell LT360 Vision ARGB im Mittelpunkt. Dieses Gerät besitzt einen drehbaren 4,5-Zoll-IPS-Bildschirm, den der Benutzer in einem bequemen Winkel (bis zu 90 Grad) einstellen kann. Das System basiert auf der Pumpe der sechsten Generation von DeepCool. Solche Lösungen bieten nicht nur hohe Leistung, sondern sind auch ideal für moderne Gamer und Nutzer, die Wert auf visuelle Ästhetik legen.

Speziallösungen für Workstations

Das Unternehmen hat auch das professionelle Segment nicht vergessen. Das Modell StationX 620 wurde speziell für Workstations mit leistungsstarken Prozessoren wie AMD EPYC und Threadripper entwickelt. Dieser massive Kühler kann Wärme bis zu 540 W effizient ableiten. Er hat eine Höhe von 155 mm und ist mit hochbelastbaren Lüftern im 12030-Format ausgestattet. Diese Werte zeigen, dass DeepCool-Produkte nicht nur für den Heimgebrauch, sondern auch für Lasten auf Server-Niveau bereit sind.

Zudem waren am Stand neue Gehäuse und Lüfterblöcke zu sehen:

CH690 LCD und CH170 Plus UES: Eine neue Generation von Gehäusen mit erweiterten Funktionen;

Eine neue Generation von Gehäusen mit erweiterten Funktionen; FD36 ARGB: Ein einzelner Block, der drei 120 mm Lüfter vereint, was den Montageprozess vereinfacht und die Anzahl der Kabel reduziert;

Ein einzelner Block, der drei 120 mm Lüfter vereint, was den Montageprozess vereinfacht und die Anzahl der Kabel reduziert; Silentnox Pro 360: Ein neues AIO-System, bei dem der Geräuschpegel auf ein Minimum reduziert wurde.

Es wird erwartet, dass diese von DeepCool vorgestellten Technologien in den kommenden Monaten auf den Weltmarkt, einschließlich der zentralasiatischen Region, kommen. Dies bietet PC-Buildern für Hochleistungssysteme neue und effizientere Optionen bei der Kühlung.