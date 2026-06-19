„Das ist das schlechteste Portugal“: Berühmter Agent kritisiert Ronaldo und Martinez gnadenlos

Das erste Spiel der Weltmeisterschaft in Nordamerika hat neben unerwarteten Ergebnissen auch große Debatten ausgelöst. Insbesondere die portugiesische Nationalmannschaft, die im ersten Spiel der Gruppe E ein Unentschieden (1:1) gegen den afrikanischen Vertreter Kongo holte, geriet in ihrer Heimat unter heftige Kritik.

Der bekannte portugiesische Fußballagent Paulo Barboza äußerte in einem Interview mit 'RB Sport' sehr harte und kompromisslose Ansichten über das gezeigte Spiel der Mannschaft und die Rolle von Cristiano Ronaldo im Kader.

„Wir haben nicht einmal ein Unentschieden verdient“

Nach Ansicht des Agenten konnte die portugiesische Nationalmannschaft im Debütspiel nicht einmal die Hälfte der Qualität zeigen, die die Fans erwartet hatten, und sicherte sich den Punkt gegen den Kongo nur durch Glück.

Paulo Barboza über Portugals Spiel: „Wir haben gegen den Kongo sehr schlecht gespielt und meiner Meinung nach haben wir nicht einmal ein Unentschieden verdient. Das war das schlechteste Spiel Portugals, das ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Das Traurigste ist, dass die Nationalmannschaft eigentlich viel besser spielen kann. Aber wenn dieser Zustand anhält, riskieren wir nicht nur den Titelverlust, sondern könnten sogar scheitern, aus der Gruppenphase auszuscheiden.“

Das Ronaldo-Problem: „Die Mannschaft agiert mit 10 Spielern auf dem Platz“

Der spektakulärste Teil des Interviews bezog sich auf Kapitän Cristiano Ronaldo. Paulo Barboza sagte offen, dass die Anwesenheit der 41-jährigen Legende den Teammechanismus negativ beeinflusse:

Platz in der Startelf: Barboza ist überzeugt, dass es derzeit keinen Platz für Cristiano Ronaldo in der Startformation der Nationalmannschaft gibt.

Der Schaden des „Egos“: Die persönlichen Ambitionen und das extrem hohe Ego des Stürmers könnten den allgemeinen Geist Portugals und das Ziel, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, behindern.

Taktischer Mangel: Wenn Ronaldo auf dem Platz steht, agiert das Team faktisch mit 10 Spielern, da er das aktive Pressing und die Beweglichkeit, die der moderne Fußball erfordert, nicht mehr gewährleisten kann.

Die Angst des Trainers und alternative Stars im Angriff

Paulo Barboza stellte auch die Entscheidungen von Nationaltrainer Roberto Martinez infrage. Seiner Meinung nach ist Portugal zu stark vom Ronaldo-Faktor abhängig. Der Trainer scheint Angst zu haben, Cristiano auf die Bank zu setzen, aus Sorge, dass dies die Psyche des Starspielers und die Stimmung im Team negativ beeinflussen könnte.

Dabei verfügt Portugal über hervorragende Alternativen, die die Angriffsreihe wesentlich vielseitiger, schneller und effektiver gestalten könnten:

Joao Felix

Gonçalo Ramos

Rafael Leão

Der Agent glaubt, dass Portugal durch den Einsatz dieser jungen und dynamischen Kräfte ein Spiel auf echtem Meisterniveau finden kann.