Behindert Cristiano Ronaldo die portugiesische Nationalmannschaft?

Nachdem die portugiesische Nationalmannschaft im Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2026 überraschend Punkte liegen ließ, steht Kapitän Cristiano Ronaldo erneut im Zentrum der Kritik. Das 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo erschwerte nicht nur die Tabellensituation, sondern entfachte auch erneut die Debatte über den Einfluss des erfahrenen Stürmers auf das Mannschaftsspiel. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Im Spiel in Houston brachte Joao Neves die Portugiesen zwar in Führung, doch Yoane Vissa gelang der Ausgleich. Dieses Ergebnis verschärfte die Lage in Gruppe K. In einem Interview mit Sky Sports kritisierte der ehemalige englische Stürmer Jay Botroyd Ronaldos Leistung scharf und warf ihm vor, dem Team mehr zu schaden als zu nützen.

Ist die Ersatzbank die einzige Lösung?

Laut Botroyd muss der 39-jährige Stürmer seine körperliche Verfassung und seinen Einfluss auf das Team realistisch einschätzen. Der Experte betonte, dass Ronaldo, anstatt in der Startelf zu stehen, die Rolle eines „Impact-Players“ übernehmen sollte, der in der Schlussphase eingewechselt wird, um dem Team neue Impulse zu geben. Botroyd fügte jedoch hinzu, dass der Spieler aufgrund seines Charakters einer solchen Entscheidung niemals zustimmen würde.

"Um ehrlich zu sein, wenn Ronaldo ein Teamplayer sein will, muss er verstehen, dass er beiseite treten und zum Einwechselspieler werden muss. Aber wird er das tun? Nein, das glaube ich nicht. Momentan ist er eher ein Hindernis als eine Hilfe für Portugal", sagt der ehemalige Fußballer.

Ewige Rivalität mit Messi und die Position des Trainers

Die Kritik beschränkt sich nicht nur auf die Spielqualität. Botroyd glaubt, dass Ronaldo immer noch auf die Fernrivalität mit Lionel Messi fixiert ist, was dazu führt, dass seine persönlichen Interessen über den Teaminteressen stehen. "Er wird nie Messi sein, aber er hat seine Möglichkeiten im Laufe seiner Karriere maximal genutzt. Jetzt beeinträchtigen seine persönlichen Ambitionen die Balance der Mannschaft", fügte er hinzu.

Trotzdem verteidigt Portugals Cheftrainer Roberto Martinez seinen Kapitän weiterhin. Der Trainer begründete den Einsatz von Ronaldo bis zum Ende des Spiels gegen die DR Kongo mit seiner enormen Erfahrung und der Fähigkeit, Spiele zu entscheiden. Laut Martinez ist die Präsenz eines Anführers wie Ronaldo in solch komplexen Turnieren psychologisch sehr wichtig.

Zur Erinnerung: Cristiano Ronaldo nimmt an seiner sechsten Weltmeisterschaft teil und ist damit der absolute Rekordhalter. Im letzten Spiel konnte er jedoch keinen Torschuss verzeichnen und nutzte zwei Großchancen nicht. Nun muss Portugal die restlichen Gruppenspiele gewinnen, um den Einzug in die nächste Runde zu sichern.