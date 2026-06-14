Wissenschaftler verblüfft: Riesige mysteriöse Struktur unter dem antarktischen Eis entdeckt

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Wissenschaftler verblüfft: Riesige mysteriöse Struktur unter dem antarktischen Eis entdeckt

Ein internationales Wissenschaftlerteam hat unter dem ostantarktischen Eisschild eine bisher unbekannte geologische Struktur von kontinentalem Ausmaß identifiziert. Sie besteht aus einem System riesiger Becken, die unter bis zu drei Kilometer dickem Eis verborgen sind und als „East Antarctic Rift Province“ bezeichnet wurden. Dies teilte die Pressestelle der Universität Durham mit.

Es wird berichtet, dass diese geologische Struktur mehrere zuvor einzeln untersuchte Objekte umfasst, darunter die Wilkes- und Aurora-Becken sowie das Becken des Wostok-Sees, des größten subglazialen Sees der Erde. Obwohl sie früher separat erforscht wurden, wurde nun erstmals bestätigt, dass sie ein einziges, zusammenhängendes System bilden.

Wissenschaftlern zufolge entstand diese Struktur durch eine radiale Rotationsdehnung der Erdkruste, ein Prozess, der sich allmählich von einem zentralen Punkt aus ausdehnte und dreieckige Becken formte. Forscher vergleichen das System mit einer offenen Handfläche: Der Daumen bleibt an der Basis unbeweglich, während sich die anderen Finger nach außen spreizen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Provinz während mehrerer tektonischer Phasen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Superkontinents Gondwana und der späteren Trennung von Antarktika und Australien entstand.

Diese Entdeckung ist nicht nur für die Rekonstruktion der geologischen Vergangenheit des Kontinents von Bedeutung, sondern auch für die Untersuchung des Einflusses der subglazialen Topografie auf die heutige Eisbewegung. Gleichzeitig könnte sie dazu dienen, die Stabilität der Eisschildregionen zu bewerten, die am empfindlichsten auf den Klimawandel reagieren.

OstantarktikaUniversität DurhamWilkes-BeckenVostokseeGondwana
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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