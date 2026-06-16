Ein beispielloser Tag in der Geschichte des usbekischen Fußballs, ein Tag, von dem Millionen unserer Landsleute seit Jahrzehnten geträumt haben, ist gekommen. Unsere Nationalmannschaft wird zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft antreten. In diesem Jahr am 18. Juni um 07:00 Uhr Taschkent-Zeit erwartet unsere Landsleute in einem der prächtigen Stadien von Mexiko-Stadt ein extrem spannender und historischer Kampf gegen einen der stärksten und gefährlichsten Giganten Südamerikas — die kolumbianische Nationalmannschaft.

Während die Aufmerksamkeit des gesamten usbekischen Volkes auf diesem Spiel liegt, haben Experten der Website "football.kulichki.net", die als eine der bekanntesten und angesehensten Analysequellen in der russischen Fußballwelt gilt, ihre interessanten und unerwarteten Prognosen für die bevorstehende dramatische Auseinandersetzung präsentiert.

Cannavaros Schüler vor einer Prüfung: Schwere Verluste im Kader

Russischen Sportkommentatoren zufolge wurde die usbekische Nationalmannschaft von den Gastgebern im Weißen Haus zwar nicht besonders herzlich empfangen, doch dieser Faktor konnte die Moral unserer Mannschaft unter der Leitung des legendären italienischen Spezialisten Fabio Cannavaro nicht brechen. Bemerkenswert ist, dass unsere Vertreter unter der Führung der Weltfußball-Legende Cannavaro noch kein einziges offizielles Spiel bestritten haben. Zur Erinnerung: Diese Qualifikation für die WM 2026 wurde unter der Leitung des talentierten Trainers Timur Kapadze erreicht.

In den letzten zwei Freundschafts- und Testspielen im Juni mussten Cannavaros Schüler zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. Die Qualität des Spiels und der Wille, den unsere Vertreter im Spiel gegen den Weltgiganten Niederlande (1:2) zeigten, gefielen dem italienischen Cheftrainer jedoch persönlich sehr. Vor dem Start des Mundial ist das größte und schmerzhafteste Problem unserer Nationalmannschaft, dass die wichtigsten Führungsspieler — Odil Hamrobekov, Khojiakbar Alijonov, Jaloliddin Masharipov und Aziz Ganiyev — aufgrund von Verletzungen und anderen Gründen bei diesem Turnier nicht helfen können.

Die Erfahrung und das Niveau der kolumbianischen Nationalmannschaft auf internationaler Bühne sind zweifellos viel höher als die unserer Spieler. Während die Vertreter Usbekistans gerade erst beginnen, ihre neuen glorreichen Seiten bei den Mundials zu schreiben, haben die "Cafeteros" die Gewohnheit, sich für Weltmeisterschaften zu qualifizieren und dort große Siege einzufahren, bereits perfekt verinnerlicht. In der Qualifikationsphase scheiterte Kolumbien nur gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien und die ecuadorianische Nationalmannschaft. In den letzten 8 Testspielen vor dem Turnier erlitten sie nur Niederlagen gegen mächtige Nationalteams wie Kroatien und Frankreich. Ein weiterer Faktor, der die Spannung erhöht, ist, dass Kolumbiens Hauptstürmer und Anführer Jhon Cordoba derzeit nicht in idealer sportlicher Form ist.

In der folgenden offiziellen statistischen Datentabelle können Sie sich näher mit dem aktuellen Zustand, der Platzierung im internationalen Ranking und den jüngsten Ergebnissen beider Nationalmannschaften vertraut machen:

Nationalmannschaften und ihr Status Platzierung im FIFA-Weltranking Historische direkte Begegnungen Gesamtzahl der Niederlagen in den letzten Spielen Gegentore und defensive Situation (2026) Abschließende Einschätzung von Experten und Analysten Usbekistan

(Turnierdebütant) 51. Platz Bisher keine direkten Begegnungen In acht Spielen nur 2 Mal besiegt Gesamttoresatz in zwei aufeinanderfolgenden Spielen - 1:4 Die usbekische Nationalmannschaft wird nicht unterliegen! Kolumbien

(Erfahrener Gigant) 13. Platz Bisher keine direkten Begegnungen In den letzten 13 Spielen nur 2 Mal verloren In 3 von 4 Spielen in diesem Jahr Gegentore kassiert Kader ist stark, aber Anführer Cordoba ist nicht in idealer Form

Unerwartete Prognose russischer Experten: "Usbekistan wird nicht verlieren!"

Führende russische Fußballanalysten und Experten sind zu dem Schluss gekommen, dass viele Wettbüros auf internationaler Ebene das interne Potenzial und die Stärke der usbekischen Nationalmannschaft unterschätzen. Der Grund ist, dass unsere Mannschaft mehrfach in der Praxis bewiesen hat, dass sie in der Lage ist, die offensive Taktik selbst der stärksten und berühmtesten Gegner der Welt komplett zu stören und ihnen auf dem Platz keine "freie Luft" zu lassen.

Sicherlich mögen die südamerikanischen Vertreter in Bezug auf Kader und individuelles Können überlegen erscheinen, aber der für den usbekischen Fußball typische unermüdliche Fleiß, die eiserne Disziplin und der hohe Grad an Teamzusammenhalt sind oft in der Lage, jeden Millionen-Euro-Star des Gegners auszuschalten.

"football.kulichki.net" Experten' abschließende Einschätzung: Unsere Vertreter sind in diesem Spiel keine Außenseiter. Die usbekische Nationalmannschaft wird in ihrem historischen Debütspiel gegen einen so mächtigen Gegner wie Kolumbien männlichen Widerstand leisten und in diesem Spiel keinesfalls eine Niederlage erleiden (mindestens ein Unentschieden oder ein historischer Sieg)!

Im Namen des Kreativteams von "Zamin" und der Millionen Fußballfans in unserem ganzen Land wünschen wir Fabio Cannavaro und seinen tapferen Kämpfern, die die grünen Rasen von Mexiko betreten werden, große Triumphe, Glück und Sieg in diesem historischen Debüt! Vorwärts, Usbekistan!

Verfolgen Sie die neuesten und exklusivsten Nachrichten zur WM 2026, den historischen Schritten der usbekischen Nationalmannschaft in Mexiko, heißen Interviews nach den Spielen und die zuverlässigsten Ereignisse aus der Welt des Sports immer gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!