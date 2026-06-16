Kaaba-Kiswah erneuert: Große Momente in der heiligen Stätte

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Kaaba-Kiswah erneuert: Große Momente in der heiligen Stätte

Anlässlich des Beginns des Hijri-Jahres 1448 wurde die heilige Kiswah der Kaaba in der Nacht zum 1. Muharram — am 16. Juni 2026 — durch eine neue ersetzt. Dieser Prozess wird jährlich traditionell durchgeführt und ist für Muslime von großer spiritueller und moralischer Bedeutung.

Die Kaaba-Hülle — die Kiswah — wird aus speziell hergestellter Naturseide genäht. Koranverse werden in eleganter Weise mit Gold- und Silberfäden darauf gestickt. Dieser heilige Stoff wird mit höchster Handwerkskunst und großer Sorgfalt gefertigt und an der Kaaba angebracht.

Die Zeremonie des Kiswah-Wechsels ist kein einfacher Vorgang — sie gilt als ein wichtiges Ereignis von symbolischer Bedeutung für die gesamte muslimische Welt. In diesen Momenten wird der grenzenlose Respekt und die Liebe der gläubigen Muslime zur Kaaba erneut deutlich.

Jedes Jahr wird die alte Kiswah vorsichtig entfernt und durch eine neue, prächtige Kiswah ersetzt. Die alte Kiswah wird anschließend in einer speziellen Weise aufbewahrt oder an verschiedene muslimische Organisationen verschenkt.

Dieser Prozess wird nicht nur als religiöse Tradition geschätzt, sondern auch als eines der wichtigen Symbole, die die Einheit und Solidarität der islamischen Welt zum Ausdruck bringen.

KaabaIslamMuharram
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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