Der Fokus des Weltfußballs ist auf die grünen Felder Nordamerikas gerichtet, wo die historischen Weltmeisterschaftskämpfe stattfinden. Heute empfinden das gesamte usbekische Volk und Millionen lokaler Fans große Aufregung und Stolz. Der Grund ist, dass die usbekische Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte ihr Debüt in der Endrunde der Weltmeisterschaft gibt. Dieses historische Ereignis wird nicht nur in unserem Land, sondern auch von den führenden und mächtigsten Clubs der Welt anerkannt.

Der aktuelle Gigant der englischen Premier League, der berühmte Club Manchester City, veröffentlichte auf seinen offiziellen Social-Media-Seiten einen speziellen Post zum historischen WM-Debüt der usbekischen Nationalmannschaft und des Clubmitglieds, unseres talentierten Verteidigers Abdukodir Husanov.

Im Trikot der Citizens und mit der Flagge Usbekistans auf der Schulter!

Das auf der offiziellen Instagram-Seite veröffentlichte Foto löste innerhalb kurzer Zeit den Applaus tausender usbekischer Fans aus. Auf dem Foto ist unser talentierter Vertreter Abdukodir Husanov zu sehen, wie er stolz vor der Kamera im offiziellen Trikot von Manchester City steht, wobei die Staatsflagge der Republik Usbekistan elegant über seine Schulter gelegt ist. Der Pressedienst des Clubs hinterließ unter diesem historischen Foto einen sehr kurzen und bedeutungsvollen Kommentar auf Englisch: „Uzbekistan“.

Dieser Post zeigt, wie hoch unser Landsmann, der bei den „Citizens“ spielt, in der Elite des Weltfußballs geschätzt wird.

In der folgenden sportlichen Analysetabelle können Sie mehr über den historischen Rekord von Manchester City bei der WM 2026 und die Situation in der Gruppe erfahren, in der die usbekische Nationalmannschaft eingeteilt ist:

Historischer Rekord von Manchester City Statistiken des Clubs bei der WM Gruppe K, in der die usbekische Mannschaft spielt Details des ersten historischen Spiels • Das Team mit den meisten Spielern bei der WM 2026.

• Ein absolut neuer Rekord in der Geschichte der Premier League! • Gesamtzahl der Spieler: 19 Vertreter.

• Repräsentation: Nationalmannschaften von 12 verschiedenen Staaten.

• Hauptname: Abdukodir Husanov. • Gegner: Kolumbien, Portugal, DR Kongo.

• Ergebnis der ersten Runde: Portugal — DR Kongo 1:1.

• Hinweis: Es gibt eine gute Chance für unsere Nationalmannschaft, die Führung zu übernehmen! • Gegner: Kolumbianische Nationalmannschaft.

• Stadt: Mexiko-Stadt (Mexiko).

• Stadion: Die legendäre Azteca-Arena.

Der Kampf im legendären Azteca und die goldene Chance auf die Führung

Es ist anzumerken, dass die usbekische Nationalmannschaft in der starken Gruppe K ernsthaft um einen Play-off-Platz kämpfen wird. Unsere Vertreter bestreiten ihr erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft gegen die kolumbianische Nationalmannschaft im legendären Azteca-Stadion in Mexiko-Stadt, das als Symbol des Weltfußballs gilt.

Erfreulicherweise spielten Portugal und die DR Kongo im ersten Spiel dieses Quartetts ein hart umkämpftes 1:1 Unentschieden und verloren beide Punkte. Dies bietet den Schülern von Trainer Fabio Cannavaro eine sehr günstige und goldene Gelegenheit, Kolumbien bereits in der ersten Runde zu besiegen und die Führung in der Gruppe zu übernehmen.

Zur Information: Manchester City, der Club, für den Abdukodir Husanov spielt, ging als Team mit den meisten Spielern bei dieser Weltmeisterschaft in die Geschichte ein. Im Turnier werden insgesamt 19 Mitglieder des Clubs unter den Flaggen von 12 verschiedenen Ländern antreten, was als höchster Wert in der Geschichte des englischen Fußballs verzeichnet wurde.

Abschließende Worte der Zamin-Sportkommentatoren: Dass ein Weltgigant wie Manchester City den usbekischen Fußball und Abdukodir Husanov auf diese Weise würdigt, ist eine enorme Anerkennung und ein Erfolg für den Fußball unseres ganzen Landes. Solch ein moralischer Beistand und Unterstützung wird unseren Jungs, die im Azteca-Stadion gegen Kolumbien antreten, insbesondere Husanov, sicherlich zusätzliche Kraft und Mut geben. Wir erwarten einen historischen Sieg im wichtigen Spiel von morgen. Vorwärts, Usbekistan!

Verfolgen Sie die heißesten Ereignisse rund um unsere Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft sowie exklusive Nachrichten über Abdukodir Husanov und unsere anderen Spieler immer gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten!