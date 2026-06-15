Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet

In den Niederlanden gab es eine bedeutende Neuerung für die Lebensmittelindustrie. In Schipluiden wurde die weltweit erste Farm in Betrieb genommen, die Fleisch ohne Tierschlachtung produziert.

Diese Technologie basiert auf der Vermehrung von Zellen lebender Tiere unter speziellen Bedingungen. Die Zellen werden in Bioreaktoren gezüchtet und verwandeln sich mit der Zeit in Muskelgewebe.

Während des Prozesses überwachen Wissenschaftler die Temperatur, den Sauerstoffgehalt und die Nährstoffzufuhr. Das Ergebnis ist ein Produkt, das in Struktur und Geschmack herkömmlichem Fleisch sehr nahe kommt.

Experten betonen, dass diese Methode auch eine präzise Steuerung des Gehalts an Proteinen, Fetten und anderen Nährstoffen ermöglicht.

Derzeit befindet sich das Projekt in der Testphase. Die volle Betriebskapazität der Farm ist für das Jahr 2028 geplant.