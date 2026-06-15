Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet

·35·Welt
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet

In den Niederlanden gab es eine bedeutende Neuerung für die Lebensmittelindustrie. In Schipluiden wurde die weltweit erste Farm in Betrieb genommen, die Fleisch ohne Tierschlachtung produziert.

Diese Technologie basiert auf der Vermehrung von Zellen lebender Tiere unter speziellen Bedingungen. Die Zellen werden in Bioreaktoren gezüchtet und verwandeln sich mit der Zeit in Muskelgewebe.

Während des Prozesses überwachen Wissenschaftler die Temperatur, den Sauerstoffgehalt und die Nährstoffzufuhr. Das Ergebnis ist ein Produkt, das in Struktur und Geschmack herkömmlichem Fleisch sehr nahe kommt.

Experten betonen, dass diese Methode auch eine präzise Steuerung des Gehalts an Proteinen, Fetten und anderen Nährstoffen ermöglicht.

Derzeit befindet sich das Projekt in der Testphase. Die volle Betriebskapazität der Farm ist für das Jahr 2028 geplant.

NiederlandeSchipluiden
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ein ungewöhnliches Phänomen: Dieser Fisch schwimmt nicht, er steht wie ein Stativ auf dem Meeresgrund!Ein ungewöhnliches Phänomen: Dieser Fisch schwimmt nicht, er steht wie ein Stativ auf dem Meeresgrund!Heute, 00:12Neue strenge Beschränkungen für Frauen in Afghanistan eingeführtNeue strenge Beschränkungen für Frauen in Afghanistan eingeführtHeute, 20:55Messerangriff in Bischkek: Verdächtiger nach Geiselnahme festgenommenMesserangriff in Bischkek: Verdächtiger nach Geiselnahme festgenommenHeute, 20:37Schlag gegen die Schattenflotte: Großbritannien beschlagnahmt russischen TankerSchlag gegen die Schattenflotte: Großbritannien beschlagnahmt russischen TankerHeute, 20:24Donald Trump kündigt baldige Unterzeichnung des Iran-Abkommens anDonald Trump kündigt baldige Unterzeichnung des Iran-Abkommens anGestern, 18:43Schweiz könnte Bevölkerung aufgrund von Wachstum auf 10 Millionen begrenzenSchweiz könnte Bevölkerung aufgrund von Wachstum auf 10 Millionen begrenzenGestern, 18:22
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal