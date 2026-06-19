Geheimer Konflikt zwischen USA und ASML: Produziert China bereits fortschrittliche Chips?

Ein ernsthafter Konflikt ist zwischen der US-Regierung und dem niederländischen Unternehmen ASML, einem der wertvollsten Technologieunternehmen der Welt, entbrannt. Die Washingtoner Administration befürchtet, dass eine der EUV-Maschinen (extreme ultraviolette Lithografie), die in der Lage ist, die komplexesten Mikrochips der Welt zu drucken, in chinesische Hände gelangt sein könnte. Dies berichtete Bloomberg unter Berufung auf eigene Quellen. Techcrunch.com berichtet darüber.

US-Handelsminister Howard Lutnick sprach dieses Thema bei einem Treffen mit der ASML-Führung an. Sollten diese Informationen bestätigt werden, wäre dies die größte Verletzung des von den USA über Jahre hinweg etablierten Exportkontrollsystems. Der Punkt ist, dass ASML das einzige Unternehmen weltweit ist, das EUV-Anlagen herstellt, ohne die eine Produktion modernster Prozessoren für Giganten wie NVIDIA, Apple oder Intel unmöglich wäre.

Unbewiesene Vorwürfe und die Position von ASML

US-Beamte behaupten, Beweise dafür zu haben, dass ASML Komponenten und Transportausrüstung im Zusammenhang mit der EUV- Technologie nach China geliefert hat. Bisher wurden diese Beweise jedoch weder der Öffentlichkeit noch dem niederländischen Unternehmen selbst vorgelegt. ASML-Vertreter betonen strikt, dass solche Maschinen in China überhaupt nicht existieren und niemals geliefert wurden.

Laut CEO Christophe Fouquet kontrolliert ASML jedes entwickelte Gerät streng. Sie werden entweder aktiv von Kunden genutzt oder zerlegt und an das Unternehmen zurückgegeben. Fouquet betonte, dass es unmöglich sei, die EUV-Technologie einfach zu kopieren oder durch Reverse-Engineering zu übernehmen, da allein für die Entwicklung der Lichtquelle 20 Jahre und Milliarden von Dollar aufgewendet wurden.

Geopolitische und wirtschaftliche Folgen

ASML ist derzeit das wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas mit einem Marktwert von über 700 Milliarden Dollar. Dem Unternehmen wurde nur der Verkauf von DUV-Anlagen (tief ultraviolett) der älteren Generation an China erlaubt. Diese Verkäufe machen fast 20 Prozent des Umsatzes des Unternehmens aus. Experten halten es für unlogisch, dass ASML seinen internationalen Ruf und seine Haupteinnahmequellen für einen einzigen illegalen Verkauf riskieren würde.

Dennoch erhöht die US-Regierung den Druck, um ihre technologische Überlegenheit zu wahren. Washington hat sogar begonnen, Start-ups wie xLight zu finanzieren, die das Monopol von ASML einschränken könnten. Solche Schritte beweisen erneut, dass der Wettbewerb in der globalen Chipindustrie nicht nur eine wirtschaftliche, sondern eine Frage der nationalen Sicherheit geworden ist.

EUV-Geräte gelten als die komplexesten technischen Systeme der Welt;

ASML besitzt in diesem Bereich ein absolutes Monopol;

Der Besitz dieser Technologie durch China bedroht die Führung der USA im Bereich der AI.

Vorerst bleibt die Situation ungewiss. Falls die USA ihre Vorwürfe nicht beweisen können, könnte dies das Vertrauen zwischen den beiden Verbündeten beschädigen. Sollte China diese Technologie jedoch tatsächlich erlangt haben, ist eine vollständige Verschiebung des Machtgefüges auf dem globalen Technologiemarkt unvermeidlich.