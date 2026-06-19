SpaceX warnt: EU-Pläne könnten Satellitenkommunikation in der Ukraine gefährden

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SpaceX warnt: EU-Pläne könnten Satellitenkommunikation in der Ukraine gefährden

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat die Pläne der Europäischen Union zur Neuverteilung von Satellitenfrequenzen scharf kritisiert. Unternehmensvertreter betonten, dass die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen neuen Vorschriften die Direct-to-Cell-Technologie für Smartphones einschränken und die Kommunikationsqualität weltweit negativ beeinflussen könnten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

In einem offiziellen Schreiben von SpaceX an die Europäische Kommission heißt es, dass diese EU-Initiative europäische Nutzer moderner Kommunikationsmöglichkeiten berauben und ernsthafte Probleme für Notfalldienste verursachen könnte. Insbesondere könnte dies laut Bloomberg eine direkte Bedrohung für die Kommunikationssicherheit in der Ukraine darstellen, wo das Starlink-System derzeit aktiv genutzt wird.

Interferenzen und technische Barrieren

Die Europäische Union plant die Schaffung ihrer eigenen IRIS²-Satellitenkonstellation und beabsichtigt, für dieses Projekt ein hybrides Funkfrequenzsystem zu nutzen. SpaceX-Experten glauben, dass dieses System technische Interferenzen mit Starlink-Diensten verursachen könnte. Dies würde nicht nur die kommerzielle Kommunikation, sondern auch den stabilen Betrieb von Rettungs- und Notfalldiensten in der Ukraine gefährden.

Die Europäische Kommission hatte zuvor ihre Absicht erklärt, den Zugang ausländischer Betreiber zu den Frequenzbändern um 2 GHz einzuschränken. Dieser Bereich ist für die Direct-to-Cell-Technologie, die Smartphones direkt mit Satelliten verbindet, von entscheidender Bedeutung. Derzeit sind die US-Unternehmen Viasat und EchoStar in diesem Spektrum tätig, ihre Lizenzen laufen jedoch 2027 aus.

Politische Interessen und wirtschaftliche Realität

Bei der Kritik an den EU-Plänen betonen SpaceX-Vertreter, dass die Union dem Registrierungsland des Betreibers mehr Bedeutung beimisst als der wirtschaftlichen und technischen Realität. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass ein solcher Ansatz Innovationen erstickt und künstliche Barrieren im globalen Ökosystem der Satellitenkommunikation schaffen könnte.

Zur Erinnerung: Starlink bietet derzeit in Zusammenarbeit mit den Betreibern Kyivstar und Veon Datenübertragungsdienste in der Ukraine an. Dieses Kommunikationssystem ist für die kritische Infrastruktur des Landes lebenswichtig, und jede technische Störung oder Frequenzkollision könnte schwerwiegende Folgen haben.

Laut TASS und anderen internationalen Nachrichtenagenturen strebt die Europäische Union an, die Abhängigkeit von US-Technologien durch die Schaffung eines eigenen unabhängigen Satellitennetzwerks zu verringern. SpaceX befürchtet jedoch, dass diese Maßnahmen die Qualität bestehender Dienste verschlechtern und globale Kommunikationsstandards beeinträchtigen werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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