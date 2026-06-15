Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen

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Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen

In England machte der 11-jährige Charlie Orchard-Lisle bei einem Strandspaziergang mit seiner Mutter einen unerwarteten und seltenen Fund.

Das Objekt, das zunächst wie ein gewöhnlicher Stein aussah, wurde von Experten untersucht und als Zahn eines prähistorischen, elefantenähnlichen Tieres identifiziert.

Wissenschaftler gaben bekannt, dass der Fund zu einer ausgestorbenen Art namens Anancus arvernensis gehört, die vor etwa 2 bis 8,5 Millionen Jahren lebte.

Der fast 10 Zentimeter breite Zahn soll ein oberer linker Backenzahn sein. Experten vermuten, dass er jahrelang in den Küstenfelsen konserviert wurde und durch Erosion an den Strand gelangte.

Interessanterweise bezeichnete Charlies Mutter das Ereignis als ein wahres Wunder, da sie sich daran erinnerte, dass ihr Sohn kurz vor dem Fund von seiner Liebe zu Elefanten gesprochen hatte.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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