Die Legende des Mixed Martial Arts (MMA) und ehemalige UFC-Champion Khabib Nurmagomedov verfolgt die Diskussionen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit großem Interesse. Als der berühmte Sportler über die Kämpfe beim Mundial, die debütierenden Nationalmannschaften und seine Favoriten sprach, gab er ein Statement ab, das den usbekischen Fußballfans großen Stolz bereiten wird.

Unter den Mannschaften, die zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft teilnehmen, setzte Khabib Nurmagomedov die usbekische Nationalmannschaft auf seine Liste der Favoriten.

„Die usbekische Nationalmannschaft ist sehr 'hungrig' und ehrgeizig“

Als er über die WM-Debütanten sprach, erkannte Khabib insbesondere die positiven Veränderungen im usbekischen Fußball und die innere Stärke des Teams an:

Khabib Nurmagomedov: „Unter den Nationalmannschaften, die zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft teilnehmen, feuere ich definitiv Usbekistan an! Der wahre Anführer dieses Teams ist Abdukodir Khusanov. Insgesamt ist dieses Team momentan sehr 'hungrig' nach Fußball; der Wunsch, sich auf dem Platz zu beweisen und alles zu geben, ist extrem stark. Meiner Meinung nach sollten sie die Gruppenphase erfolgreich überstehen und ins Play-off einziehen.“ Zudem würde ich unter den Debütanten auch die Nationalmannschaft von Curaçao wählen. Meiner Meinung nach nehmen sie ebenfalls zum ersten Mal am Mundial teil. Dieses Team könnte man bedingt als 'Mini-Niederlande' bezeichnen.

Khabibs Top Drei für die WM 2026

Im Interview wurde die UFC-Legende gefragt, welche Nationalmannschaften er persönlich bei der Weltmeisterschaft unterstützt und wer seine drei Hauptfavoriten sind. Ohne Zögern nannte er die folgenden Länder:

Usbekistan Türkei Marokko

Abschließendes Fazit der Zamin-Sportkommentatoren: Das hohe Lob von Khabib Nurmagomedov, einer der bekanntesten Persönlichkeiten des Weltsports, für den usbekischen Fußball und insbesondere für die Führungsqualitäten unseres talentierten Verteidigers Abdukodir Khusanov, wird unseren Vertretern beim Mundial zweifellos zusätzliche psychologische Unterstützung geben. Wie Khabib betonte, werden der 'Hunger' auf den Sieg und der starke Charakter unserer Jungs sie zu neuen historischen Siegen führen. Mit dem Vertrauen und der Unterstützung der Fans werden die 'Weißen Wölfe' die Hürde der Gruppenphase sicher meistern!

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