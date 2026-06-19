Dani Olmo warnt Marc Cucurella: Lamine Yamal erwartet ihn bei Real Madrid

Vor dem Hintergrund unerwarteter Transfermeldungen im spanischen Fußball sprach der Barcelona-Star Dani Olmo eine humorvolle, aber ernsthafte Warnung an seinen Nationalmannschaftskollegen Marc Cucurella aus. Der Verteidiger, der sensationell von Chelsea zu Real Madrid gewechselt ist, wird nun gegen seinen ehemaligen Verein antreten. Dieser Transfer wird voraussichtlich ein neues Kapitel in der Geschichte des Clásico aufschlagen. Laut Goal.com berichtet die Nachricht.

Real Madrid zahlt 55 Millionen Euro plus zusätzliche Boni für den ehemaligen Chelsea-Verteidiger. Der 26-jährige Fußballer unterschrieb einen Sechsjahresvertrag beim Madrider Club. Interessanterweise ist Cucurella ein Absolvent der Barcelona-Akademie, und sein Wechsel zum Erzrivalen war ein unerwarteter Schlag für die Fans des katalanischen Clubs.

In einem Interview mit der Zeitung Sport verbarg Dani Olmo nicht, dass alle über diesen Transfer überrascht waren. Seinen Worten zufolge wussten die Spieler absolut nichts von Cucurellas Plänen. "Wir haben das nicht erwartet, er hat alles geheim gehalten. Wenn dies sein Wunsch war, freue ich mich für meinen Freund, aber jetzt wird er es in der Liga schwer haben. Zum Beispiel wird er gegen Lamine Yamal definitiv ordentlich ins Schwitzen kommen", sagte Olmo.

Die Mourinho-Ära und neue Transfers

Dieser Transfer ist die erste offizielle Verpflichtung unter dem neuen Cheftrainer von Real Madrid, Jose Mourinho. Nachdem der "Königliche Club" zwei Saisons in Folge ohne Titel beendet hat, wurde eine grundlegende Umstrukturierung des Kaders eingeleitet. Laut Goal.com haben die Madrilenen nicht nur Cucurella, sondern auch Stars wie Bernardo Silva und Ibrahima Konate verpflichtet.

Auch Barcelona ist auf dem Transfermarkt aktiv. Die Katalanen haben den Transfer von Anthony Gordon aus der Premier League abgeschlossen und arbeiten derzeit an der Verpflichtung von Julian Alvarez. Dani Olmo betonte, dass die Verstärkung des Gegners die Barcelona-Spieler nicht beunruhige, sondern den Wettbewerb viel interessanter mache.

Derzeit bereitet sich Marc Cucurella mit der spanischen Nationalmannschaft auf die Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2026 vor. Bemerkenswert ist, dass er momentan im selben Team wie Lamine Yamal trainiert. Nach Abschluss des Turniers wird der Verteidiger nach Madrid reisen und das Training unter Mourinho aufnehmen. Der Druck im Santiago Bernabéu und die Prinzipien-Duelle gegen sein ehemaliges Team werden zweifellos die größte Herausforderung in Cucurellas Karriere sein.