Epic Games revolutioniert die Spieleindustrie: KI in Unreal Engine 5.8 integriert

Unreal Engine, die als führende technologische Plattform der Spieleindustrie gilt, hat die Version 5.8 vorgestellt. Dieses Update ist nicht nur ein weiterer Schritt, sondern ein bedeutender Wendepunkt, der die Ära der künstlichen Intelligenz (AI) im Spielentwicklungsprozess einleitet. Epic Games hat erstmals Large Language Models (LLM) direkt in den Kern der Game Engine integriert, was Entwicklern völlig neue Möglichkeiten bei der Erstellung von Spielwelten bietet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die zentrale Neuerung der neuen Version ist ein experimentelles Plugin namens Model Context Protocol (MCP), das es ermöglicht, jedes LLM mit den internen Systemen der Engine zu verbinden. Laut ixbt.com kann diese Technologie direkt mit komplexen Komponenten wie Blueprints, 3D-Meshes, Materialien und Beleuchtungssystemen kommunizieren. Nun kann die AI nicht nur Texte schreiben, sondern auch Objekte in der Spielszene platzieren, Logikketten aufbauen und sogar Optimierungsaufgaben übernehmen.

Unterstützung durch AI-Agenten bei der Spielentwicklung

Epic Games nutzte das Claude Code Modell von Anthropic, um die neuen Funktionen zu demonstrieren. Während des Experiments wählte die AI unabhängig die benötigten Objekte aus einer digitalen Bibliothek aus, platzierte sie in der Szene und konfigurierte das Beleuchtungssystem basierend auf einem bereitgestellten Bild. Dies ermöglicht es Game-Designern, sich stärker auf den kreativen Prozess zu konzentrieren, indem zeitintensive technische Aufgaben automatisiert werden.

Technologisch umfasst UE 5.8 weitere wichtige Aktualisierungen. Mit dem neuen Mesh Terrain System lassen sich nun problemlos komplexe 3D-Landschaften erstellen, die mit traditionellen Methoden schwer zu realisieren waren, einschließlich hängender Klippen, Tunnel und "schwebender Inseln". Zudem wurde die MegaLights-Technologie optimiert, um auf modernen Konsolen eine Geschwindigkeit von 60 FPS zu erreichen.

Schritt in die Zukunft: Unreal Engine 6 und MetaHuman

Die Einführung des Lumen Lite Modus ist besonders wichtig für Spieleentwickler und Grafikdesigner in Usbekistan. Dieser Modus gewährleistet eine hochwertige Beleuchtung auf schwächerer Hardware, insbesondere auf Konsolen wie der nächsten Generation des Nintendo Switch 2. Das MetaHuman-System wurde ebenfalls erheblich erweitert: Es ist nun möglich, vollständige menschliche Körperbewegungen mithilfe einer einfachen Kamera ohne komplexe Ausrüstung auf einen digitalen Charakter zu übertragen.

Vertreter von Epic Games betonen, dass die Version Unreal Engine 5.8 als Fundament für die für 2027 erwartete Unreal Engine 6 dient. In der kommenden Engine der sechsten Generation wird AI nicht nur eine Zusatzfunktion, sondern ein primäres Arbeitswerkzeug sein. Das Unternehmen plant, Ende 2027 die erste Preview von UE6 zu veröffentlichen, um Routineaufgaben in der Spieleproduktion zu minimieren.

Obwohl viele Fachleute der Branche dem Einzug generativer AI in die Spieleindustrie skeptisch gegenüberstehen, sieht Epic Games diesen Weg als den neuen Standard der Spielentwicklung. Es wird erwartet, dass solche Änderungen in Zukunft nicht nur die visuelle Qualität von Spielen, sondern auch die Geschwindigkeit und Komplexität ihrer Erstellung auf eine neue Stufe heben.