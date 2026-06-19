Marcus Rashford möchte Manchester United verlassen und zu Barcelona zurückkehren

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Marcus Rashford möchte Manchester United verlassen und zu Barcelona zurückkehren

Der Stürmer von Manchester United, Marcus Rashford, ist entschlossen, seine Karriere in der spanischen Liga fortzusetzen. Trotz des Neuzugangs Anthony Gordon sieht der englische Nationalspieler die Rückkehr zum FC Barcelona als sein Hauptziel. Dieser Transfer wäre sowohl für die Zukunft des Spielers als auch für die finanzielle Lage der Vereine von großer Bedeutung. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut Goal.com ist die Führung von Manchester United bereit, den 28-jährigen Stürmer im aktuellen Sommertransferfenster zu verkaufen. Rashford lehnt seinerseits Angebote anderer Vereine ab und wartet auf ein Signal des katalanischen Giganten. Der Spieler verbrachte die letzte Saison auf Leihbasis beim FC Barcelona und ist überzeugt, dass er dort noch Potenzial hat, sich zu beweisen.

Finanzielle Hürden und Verhandlungen zwischen den Vereinen

Derzeit stellen finanzielle Fragen das größte Hindernis für den Transfer dar. Barcelona hatte zuvor die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro nicht genutzt. Manchester United beabsichtigt nicht, Rashford erneut zu verleihen, und zieht nur einen definitiven Verkauf in Betracht. Diese Situation könnte für die finanziell angeschlagenen Blaugrana eine Herausforderung darstellen.

Dem Sportmedium zufolge ist Rashford sogar bereit, sein Gehalt zu reduzieren, um beim FC Barcelona zu bleiben. Cheftrainer Hansi Flick betonte am Ende der letzten Saison, dass er mit den Leistungen des Spielers zufrieden war und der Verein alle Möglichkeiten ausschöpfen werde, um ihn im Kader zu behalten. Rashford bewies, dass er sich an Flicks Taktik anpassen kann und auch als Einwechselspieler einen positiven Einfluss auf das Spiel hat.

Erwartungen zum Ende des Transferfensters

Aktuell hat die Verpflichtung eines Mittelstürmers für Barcelona Priorität. Erst danach könnte der Verein zum Thema Rashford zurückkehren. Der Spieler selbst ist bereit, bis zu den letzten Tagen des Transferfensters zu warten. Seine Entschlossenheit wird voraussichtlich Druck auf die Führung beider Vereine ausüben und den Verhandlungsprozess beschleunigen.

Manchester United hofft auf eine Steigerung seines Marktwerts nach Rashfords erfolgreicher Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Sollten kurz vor Ende des Transferfensters keine anderen passenden Angebote vorliegen, könnte der englische Klub seine Forderungen leicht senken. Für Rashford bleibt Barcelona die beste Option, um nicht nur seine professionelle Karriere zu beleben, sondern auch seinen Platz im Spitzenfußball zu sichern.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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