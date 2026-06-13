Kehrt Lamine Yamal vor dem WM-Auftakt in den Kader zurück?

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Kehrt Lamine Yamal vor dem WM-Auftakt in den Kader zurück?

Während sich die Augen der Welt auf die FIFA WM 2026 richten, das größte Fußballfest alle vier Jahre, gibt es großartige Neuigkeiten für die Fans. Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente gab ein Update zum Gesundheitszustand von FC Barcelona-Star Lamine Yamal. Der Trainer beruhigte die Fans: Das junge Talent kehrt schneller als erwartet zurück.

Dass Lamine, das Herzstück des katalanischen Klubs und der spanischen Nationalmannschaft, seine Verletzung auskuriert, ist für die Fans der „La Roja“ ein echtes Fest.

De la Fuente: „Er ist dem Zeitplan voraus“

Der Nationaltrainer betonte erfreut, dass sich der Gesundheitszustand des 18-Jährigen täglich verbessert und der medizinische Plan vorzeitig umgesetzt wird:

„Lamine Yamal erholt sich schneller als geplant. Jeder Tag zeigt, dass sich sein Zustand weiter verbessert.

Ich bin zuversichtlich, dass Yamal vor unserem ersten WM-Spiel seine optimale Form erreichen und dem Team helfen wird.“

Dieses junge Phänomen ist die gefährlichste Waffe im Angriff der spanischen Nationalmannschaft. Seine schnelle Rückkehr ist entscheidend für das Team, das hohe Ziele verfolgt.

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zum ersten Gegner Spaniens bei der WM 2026 und zum aktuellen Titelträger:

Nationalmannschafts-Star

Alter des Spielers

Meinung des Trainers

Datum des ersten WM-Spiels 2026

Erster Gegner

Amtierender Weltmeister

Lamine Yamal


(FC Barcelona)

18 Jahre

Kehrt bald in


optimale Form zurück

15. Juni

Kap Verde

Argentinien


Nationalmannschaft

Ein schneller Start und die Verantwortung

Spanien beginnt das Turnier am 15. Juni gegen Kap Verde. Argentinien ist der amtierende Weltmeister, und Spanien will den Titel zurückerobern. Yamals Rückkehr ist ein großer Vorteil.

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Lamine YamalSpanienFC BarcelonaLuis de la FuenteKap Verde
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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