Im Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft errang die argentinische Nationalmannschaft einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen Algerien. Doch die Schiedsrichter-Kontroverse um Lionel Messi, der zum Helden des Spiels wurde, sorgt für mehr Diskussionen als das Ergebnis selbst. Obwohl der Inter Miami-Star einen historischen Hattrick erzielte, sind viele Experten der Meinung, dass er den Platz vorzeitig hätte verlassen müssen. Dies berichtet Goal.com Bericht heißt es.

Die umstrittenste Szene des Spiels ereignete sich, als der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner mit dem algerischen Verteidiger Aissa Mandi kollidierte. Messi traf den Wadenbereich des Gegners deutlich mit seinen Stollen. Diese grobe Aktion löste heftige Proteste auf der algerischen Ersatzbank und in den sozialen Medien aus. Überraschenderweise zeigte Schiedsrichter Simon Marciniak nicht einmal eine Gelbe Karte, und das VAR-System sah keinen Grund für ein Eingreifen.

Experten und unterschiedliche Schiedsrichterstandards

Dieser Vorfall hat die Theorien über besondere Privilegien für große Stars in der Fußballwelt erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Die ESPN FC-Experten Ale Moreno und Nedum Onuoha konnten ihr Erstaunen über die Entscheidung der Schiedsrichter nicht verbergen. Moreno bewertete die Situation als „100-prozentige Rote Karte“ und deutete an, dass auch FIFA-Präsident Gianni Infantino daran interessiert war, dass Messi im Spiel blieb.

„Das war eine absolute Rote Karte. Solche Situationen bestätigen die Gespräche darüber, dass mit großen Fußballern anders umgegangen wird. Wir haben sogar die Enttäuschung im Gesicht von Gianni Infantino gesehen, als Torhüter Luca Zidane Messis Schuss parierte. Das ist nicht mehr nur Sport, sondern wirkt wie der Schutz der Interessen eines bestimmten Stars“, betonte Moreno.

Auch der ehemalige Manchester City-Verteidiger Nedum Onuoha schloss sich diesen Ansichten an. Seiner Meinung nach waren die Kommentatoren damit beschäftigt, Messis Aktivität zu loben, anstatt auf die Ernsthaftigkeit der Situation hinzuweisen. Laut Onuoha war Messi selbst bewusst, dass er einen Fehler gemacht hatte, und wirkte auf dem Platz etwas besorgt, doch die Nachlässigkeit der Schiedsrichter bewahrte ihn vor der Strafe.

Dass Schiedsrichter Simon Marciniak nicht zum Monitor ging, um die Szene zu prüfen, wirft die größten Fragen auf. Obwohl moderne Technologien genau eingeführt wurden, um solche groben Fehler zu korrigieren, „funktionierten“ sie in einem Spiel mit den amtierenden Weltmeistern aus irgendeinem Grund nicht. Dies verstärkt die Zweifel an der Transparenz des Turniers.

So begann Argentinien das Turnier zwar mit einem Sieg, doch im Schatten dieses Erfolgs blieb ein ernsthaftes Problem im Zusammenhang mit der Schiedsrichterethik. Für Lionel Messi wird dieses Spiel als eine Nacht der Rekorde in Erinnerung bleiben, für die Fußballgemeinschaft war es jedoch eine weitere bittere Lektion über das „Star-Privileg“.