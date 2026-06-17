Obwohl Argentiniens Anführer und Kapitän Lionel Messi einen weiteren historischen Meilenstein erreicht hat, bleibt der Teamerfolg für ihn wichtiger als persönliche Rekorde. Der 38-jährige Stürmer, der im WM-Qualifikationsspiel gegen Algerien einen Hattrick erzielte, bewies erneut seine herausragende sportliche Form. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Nach seinem Erfolg in diesem Spiel ist Lionel Messi in der Liste der Torschützen der Weltmeisterschaftshistorie mit dem legendären Miroslav Klose gleichgezogen. Beide Spieler haben nun jeweils 16 Tore. Doch für Messi sind diese Zahlen reine Statistik. Sein Teamkollege Rodrigo De Paul hob seine Bescheidenheit besonders hervor, als er über die Rolle des Kapitäns auf dem Platz und in der Kabine sprach.

Teamgeist über persönlichen Interessen

Laut Rodrigo De Paul jagt Lionel Messi niemals persönlichen Erfolgen hinterher. "Mit Leo in einem Team zu spielen, ist ein riesiger Vorteil. Er ist ein Vorbild für alle, wie er die Gruppe führt und das Team leitet. Er sorgt sich nicht um persönliche Rekorde, sondern stellt die Interessen des Teams an erste Stelle. Für uns ist das sehr wichtig und bewundernswert", betonte der Mittelfeldspieler.

Der Inter Miami-Star war im Spiel gegen Algerien 80 Minuten im Einsatz und gab eine echte Meisterklasse. Statistiken zufolge hatte er 57 Ballkontakte, vier Torschüsse und eine Passquote von 81 %. Zudem kreierte er zwei gefährliche Situationen für seine Mitspieler und wurde zum Man of the Match gewählt.

Ein weiteres Mitglied der argentinischen Nationalmannschaft, Alexis Mac Allister vom FC Liverpool, lobte ebenfalls den Einfluss des Kapitäns. Er wies alle Zweifel zurück, dass Argentinien ohne Messi stärker sein könnte. Mac Allister schrieb auf seinen Social-Media-Seiten, dass ihm die Worte fehlen, um über Messi zu sprechen, und dass er das wichtigste Element des Teams sei.

Derzeit strebt die argentinische Nationalmannschaft danach, den in Katar gewonnenen Meistertitel zu verteidigen und zum zweiten Mal in Folge den Weltthron zu besteigen. Die Präsenz eines erfahrenen Kapitäns wie Lionel Messi dient als wichtigste Waffe der "Albiceleste" auf diesem Weg. Auch für Fußballfans in Usbekistan weckt jedes Spiel von Messi großes Interesse, da jeder seiner Schritte ein neues Kapitel in der Fußballgeschichte aufschlägt.