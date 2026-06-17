Yandex Pay Nutzer können Plus-Punkte jetzt in Bargeld umtauschen

Yandex Pay, der Finanzdienst der Yandex-Ökosystem, hat eine wichtige Neuerung in seinem Treueprogramm eingeführt. Ab sofort können Plattformnutzer gesammelte Plus-Punkte als Bargeld auf ihre Konten zurücküberweisen. Diese Funktion erweitert die Möglichkeiten des Dienstes erheblich und verwandelt virtuelle Boni in reale finanzielle Vermögenswerte. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Zuvor konnten Punkte, die für Einkäufe mit der Yandex Pay Karte gesammelt wurden, nur innerhalb der Dienste des Unternehmens-Ökosystems ausgegeben werden — zum Beispiel auf Plattformen wie Yandex Go Taxi, Yandex Eats oder Yandex Market. Die neue Funktion hebt diese Einschränkung auf und ermöglicht es, die Punkte für tägliche Ausgaben, Zahlungen in Cafés und Geschäften zu verwenden.

Wechselkurs und Hauptbedingungen

Laut ixbt.com ist der Umrechnungskurs für Punkte auf 1 zu 1 festgelegt: das heißt, 1 Punkt entspricht 1 Rubel. Um diesen Dienst zu nutzen, muss der Nutzer jedoch bestimmte Anforderungen erfüllen. Insbesondere ist die Möglichkeit zur Barauszahlung von Punkten nur für Nutzer offen, die im Treueprogramm „Svoi Plusy“ die Stufe „Gold“ erreicht und ihre Identität bestätigt haben.

Der Mechanismus zur Nutzung des Dienstes ist ebenfalls spezifisch: Der Nutzer wählt über die App einen in den letzten 30 Tagen getätigten Kauf mit einem Wert von über 100 Einheiten aus und drückt die Schaltfläche „Kompensieren“. Anschließend werden die Punkte vom Konto abgezogen und ein entsprechender Geldbetrag wird auf die Karte des Nutzers zurückerstattet.

Einschränkungen und Ausnahmen

Das neue System weist ebenfalls bestimmte Einschränkungen auf, die Folgendes beinhalten:

Der maximal zu kompensierende Betrag pro Monat ist auf 10.000 Einheiten begrenzt;

Punkte können nicht für Nebenkosten (Hausverwaltung) und Ausgaben für Mobilfunk kommunikation zurückerstattet werden;

Ein aktives Yandex Plus Abonnement ist erforderlich.

Es wird erwartet, dass diese Neuerung den Wettbewerb zwischen digitalen Ökosystemen verschärfen wird. In Anbetracht der Tatsache, dass Yandex-Dienste auch auf dem Markt in Usbekistan weit verbreitet sind, könnte eine solche finanzielle Flexibilität in Zukunft auch die Erweiterung regionaler Funktionen anstoßen. Derzeit wird diese Funktion in den Hauptmärkten getestet und gilt als eine der effektivsten Methoden zur Bindung treuer Kunden.

Experten zufolge wird die Möglichkeit, virtuelle Punkte in echtes Geld umzuwandeln, das Interesse der Nutzer weiter steigern, Yandex Pay als primäres Zahlungsmittel zu nutzen. Dies verschafft wiederum einen Vorteil im Wettbewerb mit anderen großen Akteuren im Banken- und Fintech-Sektor.