Der russische Betreiber MegaFon hat in Zusammenarbeit mit China Telecom einen neuen Hochgeschwindigkeits-Backbone-Kanal in Betrieb genommen, der Chabarowsk und Hongkong direkt verbindet. Die Hauptbedeutung dieses Projekts liegt in der Wahl des kürzesten Weges für die Datenübertragung, wodurch der Transit über europäische Knotenpunkte vollständig entfällt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com kam es bei Nutzern in den Regionen Sibirien und Fernost zuvor zu erheblichen Verzögerungen beim Zugriff auf chinesische digitale Plattformen. Ihre Anfragen mussten einen weiten Weg über den europäischen Teil Russlands und ausländische Transportknotenpunkte zurücklegen. Die neue Leitung ermöglicht einen direkten Traffikaustausch mit der Infrastruktur von China Telecom.

Latenz um das Dreifache reduziert

Infolge der Inbetriebnahme des neuen Kanals wurde die Verzögerungszeit bei der Datenübertragung (Ping) um mehr als das Dreifache reduziert. Dies ist besonders wichtig für Messenger, Online-Spiele und Handelsplattformen, bei denen die Zeit ein kritischer Faktor ist. Nutzer haben nun die Möglichkeit, die beliebtesten Dienste Chinas stabiler zu nutzen.

Spezialisten von MegaFon betonen, dass die Direktverbindung die Kommunikationsqualität bei der Arbeit mit großen Plattformen wie WeChat, Baidu, Taobao und AliExpress grundlegend verbessern wird. Dies schafft große Vorteile nicht nur für Privatnutzer, sondern auch für Geschäftsvertreter in der digitalen Kommunikation mit China.

Dieses Projekt ist Teil der Entwicklung der digitalen Infrastruktur in der Region. Die Zunahme direkter Kommunikationskanäle verringert die Abhängigkeit von europäischen Zentren beim internationalen Traffikaustausch und erhöht die Netzwerksicherheit.

Es ist zudem anzumerken, dass diese Neuigkeit auch für Usbekistan und die zentralasiatische Region von indirekter Bedeutung sein könnte. Die Optimierung der über Russland verlaufenden Backbone-Kanäle könnte neue Routen und Kooperationsmöglichkeiten für regionale Internetprovider eröffnen.

Derzeit verstärkt der Betreiber die Routen für den direkten Traffikaustausch mit Hauptnetzwerken weltweit. Diese Strategie zielt darauf ab, einen stabilen und schnellen Zugriff auf globale digitale Dienste zu gewährleisten, wobei in Zukunft ähnliche Projekte in anderen Richtungen erwartet werden.