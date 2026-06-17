Google entdeckt Smart-Home-System mit Gemini AI neu

Google kehrt nach einer langen Pause mit einer großen Neuerung auf den Markt für intelligente Lautsprecher zurück. Das Unternehmen hat sein erstes eigenständiges Gerät auf Basis des Gemini AI-Systems vorgestellt — den Google Home Speaker. Dieses Gadget ist das erste ernsthafte Update seit dem 2020 erschienenen Nest Audio und zielt darauf ab, die Art und Weise der Interaktion mit Heimtechnologien grundlegend zu verändern. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der neue Google Home Speaker ist nicht nur ein Musikplayer oder ein Werkzeug zum Einschalten des Lichts, sondern ein vollwertiger smarter Assistent. Laut ixbt.com liegt der Hauptvorteil des Geräts in seiner Fähigkeit, natürliche Sprache zu verstehen. Nutzer können nun komplexe und mehrstufige Befehle geben. Beispielsweise versteht die AI Sätze wie "schalte alle Lichter außer dem im Schlafzimmer aus" oder "dimme das Licht in der Küche, spiele entspannende Musik und stelle einen Timer auf 20 Minuten" in einem Durchgang.

Natürliche Kommunikation und Gemini-Funktionen

Ein besonderes Merkmal des neuen Geräts ist die Möglichkeit, Fehler während des Sprechens zu korrigieren. Wenn Sie sagen "schalte die Kaffeemaschine aus... nein, schalte sie ein!", führt Gemini ohne Irrtum den letzten Befehl aus. Zudem wurden 10 neue Stimmen hinzugefügt, mit denen man wie bei Gemini auf dem Smartphone tiefgehende Gespräche über verschiedene Themen führen kann. Die Funktion "Continued Conversation" macht die Kommunikation lebendiger, da das ständige Sagen von "OK, Google" entfällt.

Optisch ähnelt das Gerät seinen Vorgängermodellen, ist mit einem 3D-Strickstoff überzogen und kompakt gebaut. An der Unterseite befindet sich ein spezieller Lichtring, der anzeigt, ob der Lautsprecher zuhört, denkt oder antwortet. Auch für Nutzer in Usbekistan wird dieses Gerät eine wichtige Rolle beim Aufbau eines Smart-Home-Ökosystems spielen, da es über die Google Home App viele andere smarte Geräte vereint.

Premium-Abonnement und Zusatzdienste

Google hat zudem einen Weg gefunden, die neuen Technologien zu monetarisieren. Während die Grundfunktionen kostenlos sind, wurde für erweiterte Möglichkeiten ein Google Home Premium-Abonnement eingeführt. Für 10 Dollar pro Monat oder 100 Dollar pro Jahr erhalten Nutzer folgende Vorteile:

Freie und uneingeschränkte Kommunikation über Gemini Live;

Analyse von Ereignissen, die von Nest-Kameras aufgezeichnet wurden, und Beantwortung von Fragen dazu;

Kurzberichte über Ereignisse, die während Ihrer Abwesenheit zu Hause stattgefunden haben.

Das Unternehmen bietet eine kostenlose 6-monatige Testphase an, um die Nutzer an das neue System zu gewöhnen. Mit dieser Strategie strebt Google nicht nur Einnahmen aus dem Hardwareverkauf, sondern auch regelmäßige Erlöse aus AI-Diensten an. Derzeit ist das Gerät in den USA für 99,99 Dollar erhältlich und wird in Kürze auf den globalen Märkten, einschließlich der zentralasiatischen Region, erscheinen.