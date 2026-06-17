Ein weiterer großer und spektakulärer Deal auf dem europäischen Transfermarkt wurde offiziell vollzogen! Real Madrid gab über seine offizielle Website die Unterzeichnung eines Vertrags mit dem talentierten und erfahrenen portugiesischen Mittelfeldspieler Bernardo Silva bekannt.

Der Spieler, der jahrelang in England triumphierte, beendete seinen Vertrag bei Manchester City und schloss sich dem 'Königlichen Club' als Free Agent an. Dieser Transfer wird zweifellos das Mittelfeld des Madrider Giganten verstärken und ist ein wahres Geschenk für Millionen von 'Los Blancos'-Fans.

Vertrag bis 2028 und astronomische Finanzzahlen

Die Zusammenarbeit zwischen den Madrilenen und dem portugiesischen Spielmacher wurde mit einem langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2028 besiegelt. Insiderberichten zufolge sind die finanziellen Details dieses Transfers enorm.

Zuverlässigen Informationen zufolge beträgt das jährliche Nettogehalt von Bernardo Silva in der spanischen Hauptstadt 20 Millionen Euro. Da er als Free Agent unterschrieb, erhält der Spieler zudem eine Wechselprämie von 10 Millionen Euro. Sein bekannter Agent Jorge Mendes sowie der Vater des Spielers, die aktiv an dem Deal beteiligt waren, erhalten Provisionszahlungen in Höhe von weiteren 10 Millionen Euro.

In der folgenden sportlichen Analysetabelle können Sie sich näher mit Bernardo Silvas Vertrag bei Real Madrid und seinen Statistiken aus seiner großartigen Zeit bei Manchester City befassen:

Neuer Vertrag bei Real Madrid Finanzielle Aspekte des Transfers Statistiken der vergangenen Saison Vermächtnis bei Manchester City (seit 2017) • Vertragslaufzeit: Bis Sommer 2028

• Transferstatus: Free Agent

• Hauptziel: Verstärkung des Mittelfelds • Jahresgehalt: 20 Mio. Euro

• Vertragsbonus: 10 Mio. Euro

• Provision für Agenten und Vater: 10 Mio. Euro • Gesamteinsätze: 53 Spiele

• Erzielte Tore: 3 Tore

• Vorlagen: 5 Assists • Gesamttitel: 19 Titel

• Premier League Titel: 6-facher Sieger

• Europäischer Gipfel: 1 UEFA Champions League Pokal

Großes Erbe bei Manchester City und neue Herausforderung

Bernardo Silva war auch in der vergangenen Saison beim englischen Club sehr produktiv. Im Trikot der 'Citizens' kam er in allen Wettbewerben insgesamt auf 53 Einsätze, erzielte 3 Tore und bereitete 5 weitere für seine Teamkollegen vor.

Insgesamt hat der portugiesische Mittelfeldspieler, der seit 2017 die Farben von Manchester vertritt, mit diesem Verein den Weltfußball erobert. Er konnte 19 prestigeträchtige Titel gewinnen. Die bedeutendsten davon sind die sechs Siege in der Premier League und der lang ersehnte Gewinn der UEFA Champions League. Nun wird er diese reiche Erfahrung im Santiago Bernabéu einbringen.

Fazit der Zamin-Sportanalysten: Der Wechsel von Bernardo Silva nach Madrid bedeutet für Real nicht nur Erfahrung, sondern auch hohe Intelligenz und Kreativität auf dem Platz. Für den portugiesischen Star, der bei Manchester City bereits alles gewonnen hat, ist der 'Königliche Club' zweifellos eine neue, schöne und glorreiche Herausforderung in seiner Karriere. Wir gratulieren den Madrider Fans zu diesem Transfer!

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