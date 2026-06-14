Pilot nach 17 Jahren Flugbetrieb mit gefälschtem Diplom festgenommen

Ein Fall, der die Luftfahrtbranche erschüttert hat, wurde in Kanada aufgedeckt. Jeffrey Welle, ein ehemaliger Pilot von Air Canada, wurde festgenommen, weil er 17 Jahre lang ohne gültige Lizenz geflogen sein soll.

Den Ermittlungen zufolge führte er zwischen 2009 und 2025 über 900 Inlands- und Auslandsflüge durch. Bemerkenswert ist, dass er während dieser gesamten Zeit als qualifizierter Pilot für die Fluggesellschaft tätig war.

Die Strafverfolgungsbehörden haben eine Reihe schwerwiegender Anklagen gegen ihn erhoben, darunter Betrug, Verwendung gefälschter Dokumente und die Angabe falscher Informationen.

Air Canada betonte in einer offiziellen Stellungnahme, dass die Person während ihrer Tätigkeit alle praktischen und technischen Prüfungen erfolgreich bestanden habe. Sobald der Vorfall jedoch bekannt wurde, wurde er sofort vom Flugdienst suspendiert.

Dieser Vorfall hat erneut die Notwendigkeit unterstrichen, die Kontroll- und Überprüfungsmechanismen im Luftfahrtsystem weiter zu verschärfen.