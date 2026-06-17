Kehrt Luka Modric zu Real Madrid zurück? Davor Suker gibt überraschende Erklärung ab

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Kehrt Luka Modric zu Real Madrid zurück? Davor Suker gibt überraschende Erklärung ab

Die kroatische Fußballlegende Davor Suker behauptet, dass der erfahrene Mittelfeldspieler Luka Modric in der nächsten Phase seiner Karriere definitiv zu Real Madrid zurückkehren wird. Diese Nachricht über die Zukunft des kroatischen Stars, der derzeit für den italienischen Verein AC Milan spielt, hat in der Sportwelt großes Interesse geweckt. Goal.com berichtet .

In einem Interview mit der Sendung „La Tribu“ auf RadioMARCA erklärte Suker, dass Modrics Rückkehr nach Madrid fast sicher sei. Seinen Worten zufolge bleibe die spanische Hauptstadt für den Spieler, der 597 Spiele für die „Königlichen“ bestritt, immer wertvoll. Goal.com bestätigte diese Meldung und wies darauf hin, dass der Vertrag des Spielers bei AC Milan bald ausläuft.

Pläne nach der Weltmeisterschaft

Luka Modrics Zukunft hängt maßgeblich von den Ergebnissen der kommenden Weltmeisterschaft ab. Laut Davor Suker konzentriert sich der Spieler derzeit voll und ganz auf die wichtigen Spiele der Nationalmannschaft gegen England, Panama und Ghana. „Er wird definitiv zurückkehren, aber ich kann noch nicht sagen, in welcher Funktion“, fügte der ehemalige Stürmer hinzu.

Für die Fans von Real Madrid ist Modric nicht nur ein Spieler, sondern ein Symbol der erfolgreichsten Ära in der Geschichte des Vereins. Es gibt Spekulationen, dass seine Rückkehr ins Santiago Bernabéu nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Vereinsführung oder im Trainerstab erfolgen könnte. Suker antwortete auf diese Fragen mit einem Lächeln und zog es vor, die Details geheim zu halten.

Modrics Erfolge bei Real Madrid sind beeindruckend:

  • 6-maliger Sieger der Champions League;
  • 4-maliger spanischer Meister;
  • 5-maliger UEFA-Supercup-Sieger;
  • 4-maliger FIFA-Klub-Weltmeister.

Zudem festigte er seinen legendären Status im Jahr 2018 durch den Gewinn des Ballon d'Or sowie der Auszeichnungen zum FIFA-Weltfußballer und UEFA-Spieler des Jahres. Seine Rückkehr nach Madrid wäre zweifellos eine wertvolle Erfahrungsschule für die jungen Mittelfeldspieler des Vereins.

Derzeit zeigt Modric weiterhin seine Klasse in der italienischen Serie A bei AC Milan. Die Fußballwelt wartet jedoch gespannt auf das Ende der Weltmeisterschaft und eine offizielle Ankündigung über die Rückkehr des Kroaten nach Madrid. Dieser Transfer oder die Rückkehr wird eines der emotionalsten Sportereignisse des Jahres werden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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