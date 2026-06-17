KI-Risiko: Nur 16 % der Amerikaner vertrauen der Zukunft der Technologie

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KI-Risiko: Nur 16 % der Amerikaner vertrauen der Zukunft der Technologie

Obwohl AI-Technologien zu einem integralen Bestandteil der Weltwirtschaft und des täglichen Lebens werden, wächst in der Gesellschaft das Misstrauen gegenüber dieser Innovation. Neue Ergebnisse des Pew Research Center zeigen, dass nur 16 % der US-Bevölkerung die Auswirkungen von AI in den nächsten 20 Jahren positiv bewerten. Die meisten Befragten äußerten Besorgnis über die rasante technologische Entwicklung. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Den Forschungsdaten zufolge glauben fast 40 % der Amerikaner, dass AI negative Folgen für die Gesellschaft haben wird. Interessanterweise ist die pessimistische Stimmung unter den unter 30-Jährigen, die mit Technologien aufgewachsen sind, noch ausgeprägter. Nur 14 % dieser Altersgruppe blicken hoffnungsvoll auf die Zukunft der AI. Dies deutet darauf hin, dass die digitale Generation die sozialen und wirtschaftlichen Risiken neuer Technologien tiefer wahrnimmt.

Zweifel an Kontrolle und Sicherheit

Die Bürger sind nicht nur mit der Technologie selbst, sondern auch mit den regulierenden Institutionen unzufrieden. 67 % der Befragten vertrauen nicht darauf, dass die US-Regierung AI sinnvoll regulieren wird. Zudem bezweifeln 59 % der Befragten, dass Technologieunternehmen diese Werkzeuge sicher entwickeln. Viele sind der Meinung, dass die Geschwindigkeit der AI-Entwicklung zu stark zugenommen hat und dieser Prozess schwer zu bändigen ist.

Trotzdem haben die Menschen nicht aufgehört, AI-Dienste im Alltag zu nutzen. Im Gegenteil, die Nutzung von Chatbots steigt von Tag zu Tag. Heutzutage greifen ein Viertel der Amerikaner täglich auf verschiedene AI-Bots zurück. Diese werden hauptsächlich für Arbeitsprozesse und wissenschaftliche Recherchen genutzt. Dies zeigt ein spezifisches "Paradoxon" in der Gesellschaft — eine gleichzeitige Existenz von Angst und Bedarf.

Führende Plattformen auf dem Markt

Unter den Chatbots behält das Produkt ChatGPT von OpenAI die absolute Führung. In der Studie wird vermerkt, dass 44 % der erwachsenen Bevölkerung in den USA diesen Bot nutzen, was doppelt so viel ist wie im Jahr 2023. Die Liste weiterer beliebter Plattformen gestaltet sich wie folgt:

  • ChatGPT — 44 Prozent;
  • Gemini (Google) — 24 Prozent;
  • Copilot (Microsoft) — 17 Prozent;
  • MetaAI — 14 Prozent;
  • Grok (Elon Musk) — 8 Prozent.
In der Studie fallen auch Geschlechterunterschiede auf. Männer zeigten mehr Interesse und Vertrauen in AI und nutzen aktiv Dienste verschiedener Marken (z. B. Copilot und Grok). Frauen gingen vorsichtiger mit der Technologie um und äußerten Besorgnis über deren ethische und soziale Aspekte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass AI zwar rasant in unser Leben eindringt, die gesellschaftliche Akzeptanz jedoch weiterhin niedrig bleibt.

Künstliche IntelligenzChatGPTOpenAITechnologieUSA
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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