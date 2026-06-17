Die kolumbianische Nationalmannschaft, die unser Nationalteam im Debütspiel der Weltmeisterschaft gegenübersteht, ist einer der Giganten der Fußballwelt mit einer großen Geschichte und einem starken Kader. Erfahrene Stars, die den Fans durch die Mundials 2014 und 2018 bestens bekannt sind, bilden nach wie vor das Fundament und das Rückgrat dieser Mannschaft. Die meisten von ihnen sind auf nordamerikanischem Boden eingetroffen, um an der dritten Weltmeisterschaft ihrer Karriere teilzunehmen.

Die Mannschaft ist taktisch sehr gefestigt, wobei ihr Spiel hauptsächlich um die berühmte „Zehner“-Position und den Kapitän aufgebaut ist.

Die Führung durch James Rodriguez und die Form des Bayern-Stars

Die zentrale Figur und der wahre Dirigent der kolumbianischen Nationalmannschaft auf dem Platz ist zweifellos James Rodriguez. Das vom Cheftrainer gewählte taktische System 4-2-3-1 ist genau auf die kreativen Aktionen von Rodriguez zugeschnitten. Auf den Flügeln agiert die größte Waffe und die Haupt-Tormaschine des Teams – Luis Diaz. Interessanterweise konnte der 29-jährige Flügelspieler, der eine großartige und glanzvolle Saison beim deutschen FC Bayern hinter sich hat, im Nationaltrikot bisher nicht die gleiche hohe Qualität wie im Verein zeigen.

Die WM-Qualifikation verlief für das Team recht schwierig und war reich an unerwarteten Ergebnissen. Die Kolumbianer besiegten in der Qualifikation ein starkes Brasilien mit 2:1 und nahmen eine verdiente Revanche an Argentinien für die Niederlage im Finale der Copa America 2024. Doch nach einer überraschenden Niederlage gegen Bolivien (0:1) begann eine interne Krise, und eine Serie von sechs spielfreien Partien brachte sie in Gefahr, sich nicht für das Turnier zu qualifizieren. Erst große Siege gegen Bolivien und Venezuela in den letzten Runden sicherten ihnen das WM-Ticket. Die Misserfolge in den Freundschaftsspielen gegen Frankreich und Kroatien im März sorgen bei den Fans immer noch für Beunruhigung.

In der folgenden analytischen Sporttabelle können Sie sich detailliert über das taktische System, den Trainerstab und die wichtigsten Stars von Kolumbien, dem ersten Gegner Usbekistans, informieren:

Voraussichtliche Aufstellung (4-2-3-1) Trainer: Nestor Lorenzo Hauptstar: Luis Diaz Wer zu beobachten ist und der heimliche Held • Torwart: Vargas

• Abwehr: Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica

• Mittelfeld: Rios, Lerma

• Offensives Mittelfeld: Arias, Rodriguez, Diaz

• Stürmer: Suarez • 60 Jahre alt, ehemaliger Swindon-Verteidiger.

• 1. Mundial als Cheftrainer.

• Treuer Schüler von Jose Pékerman.

• Spielte bei der WM 1990 in Argentinien. • 29 Jahre alt, Flügelspieler beim FC Bayern (Deutschland).

• Ehemaliger Liverpool-Spieler.

• Kolumbiens gefährlichste Torgefahr.

• Torschützekönig der Copa America 2021. • Andres Gomes (24 Jahre): Stürmer von Vasco da Gama, schnell und gefährlich.

• Jefferson Lerma: Vertreter von Crystal Palace, der „Motor“, der die Drecksarbeit auf dem Platz erledigt.

Trainerschule: Nestor Lorenzo, der „Sohn“ von Pékerman

An der Spitze der kolumbianischen Nationalmannschaft steht der 60-jährige erfahrene Spezialist Nestor Lorenzo. Obwohl dies die fünfte Weltmeisterschaft seiner Karriere ist, nimmt er zum ersten Mal als Cheftrainer teil. Er spielte 1990 als Spieler in der argentinischen Auswahl beim Mundial und arbeitete jahrelang als Assistent des legendären Jose Pékerman (2006 in Argentinien, 2014 und 2018 in Kolumbien). Lorenzo erinnert sich an die unersetzliche Rolle Pékermans in seiner Trainerkarriere so:

"Jose war für mich nicht nur ein Mentor, sondern ein vertrauter Mensch, wie ein Vater. Gleich in den ersten Tagen, als ich meine Trainerlizenz erhielt, lud er mich in den Trainerstab der Nationalmannschaft ein. Er kannte mich schon von klein auf, als ich in der Reserve von Argentinos Juniors spielte".

Ein neuer Star mit schwerer Kindheit und der „Motor“ des Platzes

Neben Luis Diaz ist ein neuer Name im kolumbianischen Kader, auf den die Fans ein besonderes Augenmerk legen sollten: Andres Gomes. Der 24-jährige Stürmer von Vasco da Gama konnte bereits bei seinem Debüt in der Nationalmannschaft durch ein Siegtor gegen Mexiko glänzen. Seine Kindheit verbrachte er in einem sehr schwierigen und gefährlichen Umfeld:

"Meine Kindheit war sehr hart. Vor meinen Augen wurden mehrere meiner Freunde getötet, viele andere gerieten auf die Straße des Verbrechens und wählten den falschen Weg. Aber nur der Fußball hat unsere Familie aus einem solchen Umfeld gerettet; wir haben immer und nur für den Fußball gelebt", sagt der junge Star.

Zudem gibt es im Team Jefferson Lerma, der zwar nicht im Rampenlicht steht, aber im Zentrum des Spielfelds die härteste Arbeit leistet. Der Spieler von Crystal Palace hält zusammen mit Richard Rios die Balance in der Mitte. Während Rios für Kreativität und Offensive zuständig ist, besteht Lermas Aufgabe darin, gegnerische Angriffe zu stören und Lücken zu schließen.

Fazit der Zamin-Sportkommentatoren: Die kolumbianische Nationalmannschaft gleicht einem eingespielten Mechanismus aus erfahrenen Spielern, die sich blind verstehen. Die intelligenten Pässe von James Rodriguez und die schnellen Angriffe von Luis Diaz werden morgen zweifellos die größte Prüfung für die Verteidiger unserer Nationalmannschaft sein. Die Instabilität des Gegners und die jüngsten Misserfolge bieten unseren Vertretern jedoch eine gute Chance, Punkte zu holen. Wir wünschen unseren Jungs viel Glück in diesem historischen Spiel!

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