Villarreal – Elche: Aufstellungen und Liveticker

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Villarreal – Elche: Aufstellungen und Liveticker

Die Begegnung Villarreal gegen Elche im Rahmen der spanischen La Liga beginnt am 17. Oktober um 19:15 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Villarreal: 25. Gulachi P., 11. Akhomach I., 23. Cardona S., 14. Comesaña S., 2. Costa L., 8. Foyth J. (Kapitän), 3. Freeman A., 16. Masia K., 10. Moleiro A., 21. Oluwaseyi T., 22. Pérez A.

Villarreal Ersatzbank: 5. Diatta A., 27. El-Jmili N., 28. Gaitan J., 18. Gueye P., 1. Luis Junior, 9. Mikautadze G., 7. Moreno J., 15. Mouriño S., 6. Navarro P., 20. Romero K., 24. Saliba N., 12. Veiga R.

Cheftrainer Villarreal: Pérez I.

Startelf Elche: 1. Dituro M., 8. Aguado M., 2. Buba Sangare, 21. Cepeda L., 23. Chust V., 18. Lemar T., 47. Morsilo J., 24. Osorio A., 3. Revivo R., 11. Valera J., 12. Villar G.

Elche Ersatzbank: 6. Bigas P., 10. Buonanotte F., 29. Juari A., 13. Iturbe A., 17. Josan, 15. Lomonaco K., 16. Neto M., 14. Niño F., 9. Ponce E., 5. Redondo Solari F., 22. Sánchez R., 20. Tete Morente.

Cheftrainer Elche: Anselmi M.

VillarrealElcheLa LigaFußballSpanien
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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