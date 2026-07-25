Barcelona startet mit einem 4:1-Sieg in die neue Saison

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Barcelona startet mit einem 4:1-Sieg in die neue Saison

Barcelona hat sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung absolviert. Die Mannschaft von Hansi Flick besiegte den Klub CE Europa in einer unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragenen Partie mit 4:1.

Für die Katalanen war dieses Spiel eine Gelegenheit, die körperliche Verfassung der Spieler zu bewerten und taktische Pläne für die neue Saison zu testen.

Das erste Testspiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt

Die Begegnung fand am 24. Juli statt im Rahmen des Sommertrainingslagers von Barcelona. Der Gegner der Katalanen war der in Barcelona ansässige Verein CE Europa.

Das Spiel gegen das Team aus der dritten spanischen Liga wurde für Fans und Medien unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Daher wurden die Aufstellungen, Torschützen und detaillierten Statistiken des Spiels bisher nicht bekannt gegeben.

Flicks Schützlinge erzielten vier Tore

Barcelona traf im Testspiel viermal das gegnerische Tor und feierte einen klaren 4:1-Sieg.

Obwohl in Testspielen der Fitnesszustand der Spieler wichtiger ist als das Endergebnis, sind vier Tore im ersten Spiel ein positives Signal für den Angriff des Teams.

Solche Spiele ermöglichen es Flick:

  • Kandidaten für die Startelf zu bewerten;

  • junge Spieler zu testen;

  • taktische Umstellungen zu überprüfen;

  • die körperliche Verfassung der Mannschaft zu kontrollieren.

Der erste offizielle Gegner der neuen Saison ist Elche

Sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison bestreitet das Team am 23. August.

Barcelona trifft in diesem Spiel auf den FC Elche. Bis dahin wird das Team voraussichtlich noch einige Testspiele bestreiten, um den optimalen Kader für die Pflichtspielsaison zu formen.

Spiel

Information

Testspiel

Barcelona – CE Europa

Ergebnis

4:1

Spieldatum

24. Juli

Erstes Pflichtspiel

23. August gegen Elche

Neue Herausforderungen für Barcelona haben begonnen

Der Sieg gegen CE Europa war der erste Schritt in der Saisonvorbereitung. Nun steht Hansi Flick vor der Aufgabe, den Zustand der Spieler richtig einzuschätzen und vor Saisonbeginn die Stammformation zu finden.

Was glaubst du, welche Ergebnisse Barcelona in der neuen Saison erzielen wird? Schreibe deine Meinung in die Kommentare.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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