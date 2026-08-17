Was räumte Hans-Dieter Flick nach dem Spiel gegen Basel ein?

Der sich intensiv auf die neue Saison vorbereitende katalanische Klub FC Barcelona hat den Schweizer Klub Basel in einem weiteren Testspiel mit 5:2 besiegt.

Trotz des deutlichen Erfolgs rief der Cheftrainer der Katalanen Hans-Dieter Flick nach dem Spiel dazu auf, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, und betonte offen, dass die Mannschaft ihr ideales Tempo noch nicht erreicht habe.

„Wir konnten nicht in unserem gewünschten Tempo spielen“: Flicks Einschätzung

Der erfahrene deutsche Trainer ging in einem Interview mit der offiziellen Website des FC Barcelona insbesondere auf den Widerstand des Gegners und die Schwächen im Spiel ein:

„Meiner Meinung nach war dies ein sehr guter Test gegen einen so gut organisierten Klub wie Basel, der versucht, den Gegner nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Nun werden wir das gesamte Spiel noch detaillierter analysieren. Der Gegner hat uns großen Widerstand geleistet, während wir auf dem Platz nicht mit dem gewünschten Tempo und der nötigen Intensität agieren konnten. Wir müssen unser Spiel noch weiterentwickeln und ernsthaft an den erkannten Schwächen arbeiten“.

Start in La Liga: Erster Gegner – Elche

Nach dem Abschluss der Testspiele beginnen die „Blaugrana“ ihre erste offizielle Partie der neuen Saison in der spanischen Meisterschaft:

Auftaktpartie: Barcelona startet am 1. Spieltag von La Liga auswärts gegen Elche;

Anstoßzeit: Das Spiel wird in der Nacht vom 23. auf den 24. August um 00:30Uhr Tashkenter Zeit angepfiffen.

Für die Mannschaft von Hans-Dieter Flick war dieses Testspiel ein wichtiger Prüfstein, um taktische Schwächen vor der neuen Saison zu korrigieren und in optimaler Form in die Pflichtspiele zu starten.

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