Rückkehr nach Katalonien: Barcelona verpflichtet João Cancelo für drei Jahre

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Rückkehr nach Katalonien: Barcelona verpflichtet João Cancelo für drei Jahre

Barcelona hat im Sommer-Transferfenster einen wichtigen Deal abgeschlossen. Der katalanische Klub teilte mit, dass er den erfahrenen portugiesischen Außenverteidiger João Cancelo dauerhaft für drei Jahre verpflichtet hat. Wie kam die Rückkehr des 32-jährigen Verteidigers zustande, der zuvor auf Leihbasis für das Team gespielt hatte?

Vertragsauflösung mit Al-Hilal und Status als ablösefreier Spieler

Cancellos Rückkehr nach Katalonien wurde möglich, nachdem er seinen Vertrag mit Saudi-ArabiensAl-Hilal im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst hatte. Nach seinem Statuswechsel zum ablösefreien Spieler lehnte der Verteidiger andere Angebote ab und nahm direkt Barcelonas Angebot an.

Details zum Transfer von João Cancelo

Kategorie

Transferbedingungen und Daten

Spieler

João Cancelo (Portugal, Außenverteidiger)

Neuer Verein

Barcelona (Spanien)

Vertragslaufzeit

Dreijahresvertrag (bis Sommer 2029)

Bisheriger Verein

Al-Hilal (Vertrag aufgelöst)

Frühere Erfahrung

Spielte auf Leihbasis für Barcelona

Erstes Pflichtspiel

23. August, ein Auswärtsspiel gegen Elche

Saisonstart und Rolle im Kader

Das von Hansi Flick trainierte Team setzt großes Vertrauen in Cancellos Erfahrung, um die Probleme in der Abwehr zu beheben. Der Verteidiger kann auf beiden Außenbahnen auf hohem Niveau spielen. Barcelona bestreitet sein erstes Pflichtspiel der neuen La-Liga-Saison am 23. August auswärts gegen Elche. Dabei wird Cancellos erneutes Debüt erwartet.

Glaubt ihr, dass João Cancellos Rückkehr in den vollständigen Kader Barcelonas Abwehr auf Meisterschaftsniveau verstärken kann?

Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt diese gute Nachricht sofort mit allen Barça-Fans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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