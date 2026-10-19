US-Außenminister Der Besuch von Marco Rubio in Usbekistan wurde zu einem bedeutenden Ereignis im Hinblick auf internationale Diplomatie und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Saida Mirziyoyeva begrüßte den hochrangigen amerikanischen Gast auf dem Boden des antiken Samarkand und betonte, dass dies sein erster Besuch in Zentralasien sei. Der Fokus liegt nun auf regionalen Verhandlungen, neuen Investitionen und der weiteren Entwicklung der Beziehungen zwischen Usbekistan und den USA.

Die Leiterin der Präsidialverwaltung von Usbekistan, Saida Mirziyoyeva, gab dies auf ihrem Telegram-Kanal bekannt. Während sie den US-Außenminister in Samarkand willkommen hieß, merkte sie an, dass im Rahmen des Besuchs eine Reihe wichtiger Treffen und Verhandlungen geplant seien.

„Willkommen in Usbekistan, Herr Rubio!“

Saida Mirziyoyeva drückte ihre Freude darüber aus, den amerikanischen Gast im alten und ewig jungen Samarkand begrüßen zu dürfen, und unterstrich die regionale Bedeutung des Besuchs.

„Ich freue mich, den US-Außenminister Marco Rubio auf dem Boden des alten und ewig jungen Samarkand willkommen zu heißen. Dies ist sein erster Besuch in Zentralasien“, schrieb sie.

Saida Mirziyoyeva teilte zudem mit, dass wichtige Verhandlungen im „C5+1“-Format, Treffen mit Wirtschaftsvertretern sowie die nächste Sitzung des Amerikanisch-Usbekischen Wirtschafts- und Investitionsrates bevorstehen.

„Willkommen in Usbekistan, Herr Rubio!“ – beendete sie ihre Nachricht mit einem herzlichen Gruß.

Wer empfing ihn am internationalen Flughafen Samarkand?

Marco Rubio wurde am internationalen Flughafen Samarkand unter Anwesenheit von Vertretern aus Usbekistan und den USA empfangen.

An der Empfangszeremonie nahmen teil:

Die Leiterin der Präsidialverwaltung von Usbekistan, Saida Mirziyoyeva;

Der Außenminister von Usbekistan, Baxtiyor Saidov;

Der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten, Sergio Gor;

Der Botschafter der USA in Usbekistan, Jonathan Henick.

Die Wahl von Samarkand für diplomatische Treffen ist von besonderer Bedeutung. Als Stadt, die seit jeher den Osten mit dem Westen verbindet, dient sie auch heute als wichtige Plattform für internationalen Dialog, regionale Zusammenarbeit und wirtschaftliche Partnerschaft.

19. Oktober: Wichtige Verhandlungen im „C5+1“-Format

Marco Rubio wird am 19. Oktober in Samarkand an einem Treffen unter Beteiligung der Außenminister der zentralasiatischen Länder teilnehmen.

Das „C5+1“-Format umfasst den Dialog zwischen den USA und den fünf zentralasiatischen Staaten: Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan.

Dieses Format gilt als wichtige diplomatische Plattform zur Stärkung der regionalen Zusammenarbeit, zum Ausbau wirtschaftlicher Beziehungen und zur Erörterung gemeinsamer Interessen.

Während der Verhandlungen in Samarkand wird erwartet, dass neben dem politischen Dialog auch Themen wie Handel, Investitionen und wirtschaftliche Kooperation auf der Tagesordnung stehen.

Einer der wichtigsten Schwerpunkte des Besuchs: Investitionen

Der Besuch von Marco Rubio in Usbekistan beschränkt sich nicht nur auf diplomatische Treffen. Auf dem Programm stehen auch Gespräche mit Wirtschaftsvertretern sowie die nächste Sitzung des Amerikanisch-Usbekischen Wirtschafts- und Investitionsrates.

Diese Treffen könnten dazu dienen, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiterzuentwickeln, die Kontakte zwischen Unternehmern zu stärken und neue Möglichkeiten für gemeinsame Projekte zu erörtern.

Die praktischen Ergebnisse des Dialogs mit den amerikanischen Partnern, insbesondere neue Investitionsinitiativen und Geschäftsabschlüsse, sind für Usbekistan von besonderer Bedeutung. Die konkreten Ergebnisse hängen jedoch vom Ausgang der Verhandlungen und den offiziellen Ankündigungen ab.

Neue Möglichkeiten in den Beziehungen zwischen Usbekistan und den USA

Der erste Besuch von Marco Rubio in Zentralasien unterstreicht erneut das Augenmerk auf die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Usbekistan und den USA.

Solche Treffen schaffen Möglichkeiten zur Aktivierung des politischen Dialogs, zum Ausbau von Handels- und Investitionsbeziehungen sowie zum Austausch über regionale Fragen.

Das Hauptergebnis der Verhandlungen in Samarkand soll die Bereicherung des diplomatischen Dialogs durch konkrete praktische Initiativen sein. Sollten die geplanten Treffen durch neue Vereinbarungen und gemeinsame Projekte gefestigt werden, könnte dies ein wichtiger Schritt für die Partnerschaft beider Länder sein.

Das antike Samarkand wird erneut zum Zentrum des internationalen Dialogs. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, welche Ergebnisse die Verhandlungen bringen und welche neuen Möglichkeiten sie für Usbekistan eröffnen.