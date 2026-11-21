Die U-17-Weltmeisterschaft in Katar läuft auf Hochtouren. In den Spielen des 1. Spieltags der Gruppenphase konnten mehrere Nationalmannschaften hohe Siege einfahren. Während Italien und Marokko jeweils sechs Tore erzielten, besiegte Spanien China mit fünf Toren Differenz. Tadschikistan startete mit einem 5:3-Erfolg gegen Kuba erfolgreich in das Turnier.

Hohe Siege für Italien und Marokko

Eines der bemerkenswertesten Ergebnisse des 1. Spieltags war das Spiel der italienischen Nationalmannschaft gegen Jamaika. Die italienischen Junioren besiegten ihren Gegner mit 6:0 und starteten souverän in den Wettbewerb.

Für die italienische Auswahl traf Krosi in der 7. und 15. Minute doppelt. Perillo erhöhte in der 34. Minute, und in der 43. Minute unterlief einem jamaikanischen Spieler ein Eigentor. In der zweiten Halbzeit trugen sich auch Jiammattell und Korigliano in die Torschützenliste ein.

Auch Marokko zeigte im Spiel gegen Fidschi offensiven Fußball. Die Vertreter Afrikas gewannen mit 6:0. Aoud, Rabbaj, Talay, Baha (2) und Lugmani erzielten die Treffer für ihr Team.

Spanien besiegt China mit 5:0

Die spanische U-17-Nationalmannschaft feierte am ersten Spieltag ebenfalls einen deutlichen Sieg. Die Partie gegen China endete mit 5:0.

Pasquier eröffnete in der 40. Minute per Elfmeter den Torreigen. Tunkara erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das zweite Tor für Spanien. In der zweiten Hälfte trafen Emeka doppelt und Trujillano einmal.

Tadschikistan gewinnt torreiches Spiel

Die tadschikische Nationalmannschaft startete mit einem 5:3-Sieg gegen Kuba erfolgreich in die Weltmeisterschaft.

In der ersten Halbzeit brachte Gonzalez Kuba in der 44. Minute in Führung. Die zweite Halbzeit war jedoch äußerst torreich. Sharipov glich in der 48. Minute aus, Bobonazarov brachte Tadschikistan in der 57. Minute in Führung. Mahmutov erzielte in der 61. und 64. Minute zwei Tore. Kuba verkürzte durch zwei Treffer von Iglesias in der 67. und 70. Minute, doch Radhabzod besiegelte in der 76. Minute den Sieg für Tadschikistan.

U-17 Weltmeisterschaft. Ergebnisse des 1. Spieltags

Belgien – Vietnam 3:2

Kuba – Tadschikistan 3:5

Mali – Neuseeland 3:0

Spanien – China 5:0

Italien – Jamaika 6:0

Senegal – Kroatien 1:1

Fidschi – Marokko 0:6

Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft geht weiter. Die Ergebnisse des ersten Spieltags haben bereits das Offensivpotenzial einiger Teams gezeigt; die kommenden Spiele werden die Situation in den Gruppen weiter klären.