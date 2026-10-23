Zwischen zwei Giganten des europäischen Fußballs bahnt sich ein großer Transfer um ein talentiertes Fußballtalent aus Usbekistan an. Der spanische FC Barcelona plant, den englischen Manchester City -Innenverteidiger, unseren 22-jährigen Landsmann Abduqodir Husanovin der Wintertransferperiode unter Vertrag zu nehmen.

Diese unerwartete und aufsehenerregende Nachricht wurde von der renommierten Publikation FullTime Report unter Berufung auf eigene Quellen veröffentlicht.

Offizielles Angebot im Januar: Die Katalanen werden ernst

Den Informationen der Quelle zufolge haben die Katalanen bereits einen konkreten Plan für den Transfer von Husanov ausgearbeitet:

Winter-Schritt: Der FC Barcelona beabsichtigt, während des Wintertransferfensters im Januar 2027 ein direktes offizielles Angebot für den usbekischen Verteidiger an die „Citizens“ zu senden;

Flicks Forderung: Cheftrainer Hansi Flick möchte ein junges Talent verpflichten, das physisch stark, schnell und ballsicher ist, um die Stabilität in der zentralen Defensive zu erhöhen.

Barças Abwehrprobleme und finanzielle Zwänge bei City

Es gibt mehrere wichtige Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit dieses Transfers erhöhen:

Erfolglose Versuche im Sommer: Der FC Barcelona hatte bereits in der vergangenen Sommer-Transferperiode die Verstärkung der Innenverteidigung zum Hauptziel erklärt, konnte jedoch keine Einigung mit einem Verteidiger erzielen;

Finanzieller Druck bei City: Der amtierende englische Meister könnte aufgrund von Beschränkungen durch das Financial Fairplay und der Notwendigkeit, die Bilanz auszugleichen, gezwungen sein, einige Spieler zu verkaufen oder abzugeben;

Vorteil für beide Seiten: Unter diesen Umständen könnte das Angebot des katalanischen Klubs auch für den englischen Verein eine finanziell tragfähige Lösung darstellen.

Husanovs Leistungen in der aktuellen Saison bei City

Der usbekische 22-jährige Abwehrspieler hat in dieser Saison unter der Leitung von Pep Guardiola folgende Ergebnisse erzielt:

Einsätze: Insgesamt in allen Wettbewerben 8 Spiele absolviert;

Spielzeit: Insgesamt 596 Minuten auf dem Platz gestanden und mit seinen souveränen Leistungen in der Defensive die Aufmerksamkeit der Scouts renommierter Vereine auf sich gezogen.

Sollten sich die Parteien im Winter einigen, könnte Abduqodir Husanov der erste usbekische Fußballer werden, der das Trikot eines so historischen und großen Klubs wie der FC Barcelona trägt.