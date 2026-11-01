Großklubs jagen Husanov: Barcelona und Chelsea haben den 22-jährigen usbekischen Verteidiger im Visier

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Großklubs jagen Husanov: Barcelona und Chelsea haben den 22-jährigen usbekischen Verteidiger im Visier

Der usbekische Nationalspieler und Manchester Citys 22-jähriger Innenverteidiger Abdukodir Khusanov könnte vor einem großen Karrieresprung stehen. Die Giganten des Weltfußballs nutzen die Unsicherheit rund um die finanziellen Unregelmäßigkeiten bei den „Citizens“ und die drohenden Sanktionen, um die Leistungsträger der Mancunians abzuwerben.

Laut Informationen von FullTime Report und mehreren europäischen Insidern wird erwartet, dass das usbekische Talent zu einem der Hauptakteure des Wintertransferfensters wird.

Flicks Spezialplan: Barcelona bereitet offizielles Angebot vor

Der FC Barcelona hat Husanov als eines der Hauptziele für die Stabilisierung der Defensive identifiziert und eine klare Strategie entwickelt:

  • Offizielles Angebot im Januar 2027: Die „Blaugrana“ planen, bereits im Wintertransferfenster mit einem direkten Angebot für den 22-Jährigen an Manchester Cityheranzutreten;

  • Hansi Flicks Forderung: Der Trainer der Katalanen sieht in Abdukodir den modernen Innenverteidiger, den er sucht: schnell, zweikampfstark und ballsicher.

Konkurrenz durch Xabi Alonso und Premier-League-Klubs

Der Kampf um Husanov beschränkt sich nicht nur auf Barcelona. Es gibt weitere Interessenten auf dem Transfermarkt:

  • Die Chelsea-Option: Berichten zufolge wird die Verpflichtung des usbekischen Spielers in London in Betracht gezogen, um die defensiven Probleme des Teams zu lösen;

  • Weitere Vertreter der Premier League: Auch Vereine wie Aston Villa, Everton und Bournemouth haben ernsthaftes Interesse an den Diensten des Verteidigers bekundet.

Die Situation bei Manchester City und der entscheidende Faktor

Derzeit hängt alles vom Ausmaß der Sanktionen ab, die die Premier League gegen Manchester City verhängen wird. Sollten harte Strafen folgen, wird ein Transfer der Leistungsträger, einschließlich Husanov, zu anderen europäischen Top-Klubs wahrscheinlich beschleunigt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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