Angesichts der Berichte über das Interesse des spanischen Klubs Barcelona an Abdukodir Khusanov, bewerten englische Fußballexperten und Analysten die Bedeutung des 22-jährigen usbekischen Verteidigers innerhalb des Manchester CitySystems neu.

Als vielseitiges Talent, das auf jeder Defensivposition – im Zentrum, auf der rechten oder linken Seite – gleichermaßen zuverlässig agieren kann, ist er bereits zu einem festen Bestandteil der Abwehrreihe der „Cityzens“ geworden.

Der Test nach dem Fehler gegen Chelsea und die Lens-Boni

Khusanovs Karriere in Manchester begann nicht einfach:

Ein schwieriges Debüt: Nur wenige Tage nach Abschluss des Transfers im Januar 2025 warf Pep Guardiola Abdukodir in das Spiel gegen Chelsea. Obwohl er in der Partie einen Fehler machte, gewann das Team, und der Spieler fand schnell zu seiner mentalen und physischen Form zurück;

5 Spiele in Folge und das Geheimnis der Ersatzbank: Nachdem Khusanov in 5 aufeinanderfolgenden Premier-League-Spielen in der Startelf stand, wurde er plötzlich auf die Bank gesetzt und bis Saisonende auf 9 Einsätze begrenzt (er fehlte sogar im Kader der letzten 4 Spieltage). Dies soll auf eine Klausel in seinem Vertrag mit seinem ehemaligen französischen Verein Lens zurückzuführen sein, die eine hohe Bonuszahlung vorsah, falls er in der Saison 10 Spiele bestreitet.

Der durch die Verletzungen von Dias und Gvardiol geebnete Weg

Ab der folgenden Saison änderte sich die Situation grundlegend:

Ein fester Platz in der Startelf: Nachdem Ruben Dias und Josko Gvardiol ausfielen, schenkte Guardiola dem usbekischen Spieler großes Vertrauen. Im Winter von der Außenbahn auf seine bevorzugte Position in der Innenverteidigung zurückgezogen, gab Abdukodir seinen Stammplatz bis Saisonende nicht mehr ab;

Zweikämpfe auf Premier-League-Niveau: In der physisch stärksten und schnellsten Liga der Welt steigerte Khusanov seine Zweikampfquote drastisch und wurde zu einem der effektivsten Spieler des Teams beim Blocken von Schüssen und bei der Balleroberung.

Marescas Taktik und Vielseitigkeit: Kann Barcelona ihn verpflichten?

Seit Enzo Maresca die Leitung des Teams übernommen hat, hat sich das Aufgabenspektrum von Abdukodir noch weiter erweitert: