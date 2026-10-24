Jagd auf Husanov: Barcelona bereitet offizielles Angebot für Abdukodir vor

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Jagd auf Husanov: Barcelona bereitet offizielles Angebot für Abdukodir vor

Der Spieler der usbekischen Nationalmannschaft und Manchester City-Verteidiger Abdukodir Husanov könnte vor einem großen Karrieresprung stehen. Der 22-jährige Innenverteidiger, der bei den „Citizens“ derzeit überzeugt, ist bereits in den Fokus europäischer Spitzenklubs gerückt.

Mögliche Sanktionen gegen den englischen Meister wegen Verstößen gegen Finanzregeln und die Ungewissheit über die Zukunft des Klubs befeuern die Spekulationen. Top-Klubs wollen die Situation nutzen, um Leistungsträger aus Manchester abzuwerben.

Barcelonas Winterstrategie: Hansi Flicks Wunsch

Wie das auf Transfernachrichten spezialisierte Portal FullTime Report berichtet, hat der katalanische Klub bereits eine konkrete Strategie für den Transfer von Abdukodir Husanov ausgearbeitet:

  • Offizielles Winterangebot: Barcelona plant, im Wintertransferfenster im Januar 2027 ein direktes offizielles Angebot für den 22-jährigen Verteidiger an Manchester Cityzu senden.

  • Trainerwahl: Cheftrainer Hans-Dieter Flick hat Husanov als junges Talent ausgewählt, das physisch stark, schnell und ballsicher ist, um die Stabilität in der Innenverteidigung zu erhöhen.

PL-Klubs und der Alonso-Faktor: Der Wettbewerb verschärft sich

Das Interesse an Husanov beschränkt sich nicht nur auf den spanischen Giganten:

  • Chelsea und Xabi Alonso: Quellen berichten, dass der Wunsch besteht, den usbekischen Verteidiger zu verpflichten, um defensive Schwachstellen zu beheben.

  • Weitere Interessenten aus der Premier League: Auch die Premier-League-Klubs Aston Villa, Everton und Bournemouth beobachten die Situation des Spielers genau.

Wann entscheidet sich die Zukunft?

Das Schicksal der Stars von Manchester City, einschließlich Abdukodir Husanov, hängt weitgehend von den endgültigen Entscheidungen und Sanktionen der Premier League und der internationalen Fußballbehörden ab.

Sollten die Katalanen den Deal im Winter abschließen, könnte Husanov der erste usbekische Spieler in der Geschichte des FC Barcelona werden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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